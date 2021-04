DER FALSCHE STICH

Unlängst triff i an Freind, an oidn,

Der sogt: „ Du host a Menge Foitn!

Und aus schaun tuast! So nieder prackt!

Sog, is bei dir no ois intakt ?

So un possierlich und so down !

Geh, loß dir amoi s´ Bluat aunschaun!“

Kaum sogt der des, wird mir scho übe:

I schau mi um glei noch an ....Kibe!

Weu vaun an Kraunknhausgeruch

Kriag i sofurt an Schweißausbruch!

Do gibts an bsundern Grund dafür:

I bin jo wehleidig ois wia!

Daunn sitz, kaum is a Wochn um,

Ich in Laboratorium.

Und schwitzert woart i jetztn drin

In dera Bluat-Zutzl-Kabin !

Die Tir geht auf, i kriag an Schock :

Do schteht Brunhilden , ohne Frog!

Und die Walküre haßt Ivana:

Nau, i werd klan und immer klaner!

Sie lächlt grimmig auf mich nieder,

Mir foahrt die Aungst in olle Glieder!

Die Nervn flattern i mir drin,

Weu ich so wehleidig jo bin!

Sie sogt: „Griß Gott! Die Neigier brennt!

Sie sind mai erschta Patient!

Na, lachta net! Is kane Witze!“

Und scho pockts aus a schpitze Schpritze!

„Von Belgrad simma auffekumma,

Na woart! Sie kriegta Schlauch do umma!

Na, erschte Zait woa....goa nix guat,

...Ah schau: do kummta nixa Bluat!

Dann chat a Arbait ghabt die Muuta

Und gchairat chat da klane Bruuda!

Drai Wochn schpäta .....wara fuat!

...Na sowas: kummta nixa Bluat!

Nix tuata oabaitn am Bau

Und loßta zruck die junge Frau!

Er chat a andre , .....der Falot !

...Kummt a nixa Bluata. Schod!“

Bai Ihnen find ich kane Vene!

Dann chamma kriegt a Wohnung , scheene!

Chait lebta zwai...Familie duat:

...Jo, glaubsta des? A nixa Bluat!

„Ivana!“ sog i, schwer gepeinigt,

„Sie kriagn von mir beschtimmt bescheinigt,

Daß Sie ein As san in Punktiern,

Nur: tans mein Oarm net perforiern !“

„Aus Makedonia is gekumma

Der Onkl Dragan fir ain Summa!

Drei Monat chata sprecht ... ka Wuat:

...Sie, cham Sie ibr chaupt a Bluat?“

„Ivana! Hearn´S, wia Sie des schoffn ?

Sie hobm scho wiederum net troffn!

I mecht die Stecherei net missn :

Ober: i schau scho aus wia Nodlkissn !

Brauchn´S vielleicht,“ frog ich die Gute

„Firn Venenstich a Wünschlrute ?

Ivana, des geht net so weiter:

Wär besser net a Wurf -Pfeu gscheiter?

Waunn´S goar net treffn, paßn´S auf:

I moi Ihna a Züscheibm drauf!

In Hallnbod glaubm die Leit, nau danke,

I wa vaun Koarlsplotz a Tschanky !“

D´Ivana kaunn ka Venen findn

Sie peckt nur Löcher in mei Rindn!

Boid drauf dozierts: „Sie, das is bled:

Bei Ihnen rinnta Bluata net!

Macht nix! I hab schon frogta Dokta!

Wenn kummta nixa Bluata, sogta:

Dann nimm ich Schläuchl, lang und dinn,

Und nimmta Probe von Urin!“

Schon pockt sie mich am Bund, sadistisch,

Doch ich entwind mi höchst artistisch,

Renn durch die Tür, auf d´Stroßn auße,

Durt schrei ich „Hüfe!!“ ohne Pause!

Do nähert sich a Funkstraf schon!

I spring glei obe von Perron

Der Wogn hoit aun, es quietschn d´Räder:

Drin sitzt d´Ivana, mitn Katheder !

I drah mi um und hetz davaun,

Waunns mich derwischn, bin i draun!

D´Ivana hint, einstweiln ich keichl,

Knüpft schon ein Lasso mitn Schleichl!

Dieses senkts grod auf mi jetzt drauf...

Daunn ...woch ich schweißgebadet auf!

Ein Traum nur! Glei muaß ich wos trinken!

Schloftrunkn tuari außehinkn