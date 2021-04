DER GRILL-KING

I kenn a schippe Leit mit Goartn!

Do miaßt i net amoi laung woartn

Bis mi wer eilondt zu an Essn.

Fir wos? Mi soin die doch vergessn!

Wos brauch i des? I sitz daham

Und schau in Fernsehn die Reklam.

Vergönn ein klanes Jauserl mir:

Drei schoarfe Roimops und a Bier

Um viertl Neine: "Ritt gen Westen!"

(Do schmeckn d´Knofe-Tschips am besten)!

Um öf, auf RTL: ein Thriller!

I frog Ihner: brauch i an Griller?

Letzthin, mei Nochboar mant, jetzt hod er

An Schrebergoartn, unt in Proder.

Zur Einweihung, do tät er grün.

Und lod uns ein. I fluach in Stün!

Am Samstag abends! Zwanzig Uhr!

Dem Mensch föht jegliche Kultur!

Wo is bei den sein Grü der Schpaß?

Um viertl Nein is "Wettn daß?“!

Nau, samma hin in unsern Frust

Frogns mi net , wia. Hätt i nur gwußt

Wo der sein Schrebergoartn hod!

Lauter Natur mit Foahrverbot!

Die Hatscherei? Die glaubt mir kaner:

Ausschließlich Gatsch und Wurzln, Schtaner!

Kaunn sei, waunni mir s´Gnack do brich,

Daß i den Nochtfüm nimmer siech!

Mein Frau raunzt: „Samma aungschitt, Otti?

In 3-Sat singt der Helmut Lotti!

San mia denn no normal, mia zwa?

Um Neune schpüns in "Bergdokter"!“

Mit letzter Kroft und hoib verbleicht

Homma die Siedlung doch erreicht

Durt woarn doch glott, soweit ma siecht,

Fünfhundert Schrebergartln gschlicht!

Mei Frau kriagt glei a leichte Panik!

I ruaf: „Oh, Weib, bist net allanech!

Es gibt an oidn Trapper- Schmäh:

Mia brauchn nur in .....Rauch nochgeh!“

Mit soiche Tips hätt sich verrennt

Auch sicher der Old Schettahend:

Wo mehr wia a soa Hittl schteht

Do grüns am Saumstoch um di Wett!

Noch cirka sechsazwanzig Rundn

Homma den Goartn endlich gfundn!

Durt frogma, so gaunz nebmbei:

„Fia wos die wüde Grillerei?“

„Hörn´S zua, mia grün net wengan Essn :

Des mochma jo nur wegn die Gösn !“

Und ibern Rauch siechst, fost zum Greifn,

Die Gösn in der Woarteschleifn!

A Schnapsl homms uns glei serviert

Auf des drauf wama boid krepiert!

Den pockt nicht amoi ein Germane:

„Hirnpreller Speschl! Erschte Sahne!“

Die Schtimmbandln total verätzt

Ghörn blitzschnö mit an Bier benetzt!

Jedoch, es is ein böser Traum:

Des Faßl schpend nur woarmen Schaum!

Mei Frau die flüstert: „Otti! Bitte!

I waß wos neichs: ab durch die Mitte!

Glei kriagst roche Tschevaptschitschi:

In Schpurt wa s´Träning fian Graun Pri!“

Zum sauern Erdapfesalot

Gibts daunn an woaman G´schptritztn. Schod.

Ois Draufgob, den modernen Clou:

Ein schlatzertes Tiramisu!

Natürlich homm mia g´hobt an Boart

Und auf´n Mocca nimmer gwoart:

Wer braucht den seine Bohnen-Perls?

Um Öfe san die "Goldn Görls"!

Kein Fressn is a so a Schlocht,

Wia die gegn d´ Gösn, in der Nocht!

Daham homma daunn ghobt an Teun

Wias Rafnmandl von Michleun!