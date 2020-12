DER HASE UND DER IGEL

Es sitzt am Bankerl bei an Krigl

In Schottn vur sein Haus Herr Igl.

Sei Frau danebm in Liegeschtui

- Die Gschroppn san no in der Schui.

Wiara grod wieder n´Kruag aunsetzt

Kummt urgeplötzlich zuwegwetzt

Der Hos, den wos der Igl-Maunn

Bein bestn Wün nicht leidn kaunn!

Des Hosnviech geht eam auf d´Nervn:

Weu oiweu tuata eam vurwerfn,

Daß er so kurze Haxn hätt

Und goar so laungsaum renna tät!

Jetzt ruaft der Hos „Sogts mir sofort:

Wos is der neiche Wötrekord

In Hundert-Meter-Igl-Renna?

Es miaßts de Wunderzeit jo kenna?“

Natürlich is der Igl haß!

Er mant: „Du, wos ich sicher waß:

Wann dich zum Eifaunger probiern,

Daunn gschiecht des a net wegn dein Hirn!“

Natürlich merkt der Hase boid

Daß eam der Stochl-Pugl roit!

„Paß auf!“ ruafta „Jetzt hör mir zu:

I renn zehn Moi so schnö wia du!“

Der Igl drauf: „Merk dir dei Red!

Mir rennen murgn um die Wett!

Und ein für ollemoi wirds gwiß,

Wer von uns zwa der Schnöllre is!“

„Haha!“ zerkuglt sich der Hos

„Nau, freulich! Murgn um Nein geht’s los!

Schon heut kaunn ich dir attestiern:

Du wirst di murgn gaunz sche blamiern!“

Und glei drauf hoppelt er davaun

Die Igl-Frau sogt: „Lieber Maunn,

Des is mir schon wos Neiches, hearst,

Daß´d von an Bier scho deppert wirst?“

„Iwo!“ mant drauf gereizt der Igl

„Kumm: schau do eine in den Schpiegl:

Manst net, .......daßd ma sehr ähnlich bist?

Des is Grund gnua für eine List!

Und foigendes wird murgn gemocht:

Mir san scho draußt bein Föd um Ocht!

Und präpariern den Lauf vü besser

Ois wie der gschitte Ruabm-Fresser!

Damit mia eam gepflegt papierln,

Setz ma uns auf zwa Steirer-Hiatln!

Und er waß daunn net, wia und wosn?

So teisch man oh, den Super-Hosn!“

Um Neine is der Hos daunn gschtöt

„Nau?“ grinst er „Zitterst vur der Wett?

War gscheider gwest, du bleibst daham,

Weu gegn mein Lauf wirkst etwos lahm!“

Jetzt ruaft er no: „I zöh bis drei!

Und daunn, wirst segn, is glei vurbei!

I bin so schnö, des glaubt jo kaner:

Faung besser jetzt scho aun zan Wana!“

Und ans, zwa, drei! hetzt er davaun!

Und jappet, wos er jappen kaunn

Der Igl-Vater tuat hingegen

Sich auch nicht annähernd bewegn!

Lahnt do in lockerer Manier,

Reißt lässig auf ein …Dosnbier.

Und zwischenzeitlich zischt der Hos

Durchs Zü. Doch glei drauf wird er bloß:

Des gibt’s jo net! Der Igl steht do

Und lutscht genüßlich ein Cornetto!

Wia host des gmocht?“ frogt er rabiat,

„Mir rennan nomoi zruck zum Start!“

Und wiara Pfitschi-Pfeu, so hetzt er!

Er waß: der Igl wird eh Letzter!

Sche laungsaum schmerzn eam die Bok,

Er kummt zum Start, und....welch ein Schock:

Durt lahnt der Igl, lächlnd, locker

Bei Sachertorte, großer Mocca!

Der Hos kriagt draufhin Augn wia Töller:

Do woar doch in sein Lauf kein Föhler!?

„Wieso kaunnst du so renna, Igerl?

Des kaunn nur sein ein mieses Trickerl!

Nimmst Puiver? Sowos wär jo schäbig!

Ober: dei Doping hoit net ewig!

A dritts Moi gwinnst net, Igl-Bua!

Bei drei geht’s wiederum retour!“

Er rennt in wüdester Manier,

Wia waunn er zoiht kriagert dafür!

Bein Zü? Der Igl. Voller Häme

Und kiefet a Liptauer-Semme!

Jetzt wird in Hos die Luft scho knopp!

Er schreit: „Zum Start zruck! Hopp, hopp, hopp!“

Durt? Schneid der Igl grod, ojweh!

An Tofespitz mit Opfekren!

Der Hos frogt sich, psychisch zerrissn:

„Wo der des hinfrißt, mecht i wissen!“

Er gschpiert: der Igl hod eam gschofft!

Kräut iber d´Linie mit letzter Kroft.

Der Igl tupft sich s´Goscherl oh

Und frogt sarkastisch: „Bist scho do?

Die Gschwindigkeit wär jo die rechte,

Nur: Hoitungsnotn kriagst a schlechte!

Jetzt, kumm! Des hod doch ois kan Lack!“

Bein Renna bist jo eh auf Zack!“

Der Hos schreit drauf: „Du kaunnst net gwinna!

A letztes Moi miaßma no renna!“

Er start. Jedoch auf hoibn Wege

Kummt eam sei Herzschlog ins Gehege:

Schon schwebt, nach leisem, kurzem Schmerz,

Die Hasen-Seele himmewärts!

Ein ganz besonderes Gewicht

Hod die Moral von der Geschicht:

Aun ans soi ma sich stets nur hoitn:

Vurn Losfoahrn bitte: Hirn eischoitn!

Ottis humorige Reimereien Der Wunder-Baum