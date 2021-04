DER HELLSEHENDE COMPUTER

Computer san für d´Wissenschoft

Zum ois Berechnen fabelhoft.

Wurscht, ob des Wahl-Ergebnis san,

Oder ob stimmt ein Finanz-Plan,

Oder ob in 200 Joahr

Die Wöt wird explodiern goar,

Oder, egal obs dafür brenner,

Die Maunner Kinder kriagn können!

Unlängst hat es ein Forscherteam

Mit der Erfindung so weit triebm,

An Rechner gibt’s jetzt, is ka Spaß,

Der wirklich präzis olles waß.

Nau, gleich nachdem dieses bekannt,

Ruaft an ein Interessent und mant

Er möchert kaufen diesen Besten

Doch tät er vorher eam gern testn!

Die Forscher meinen: kein Problem

Der Rechner liegert nie danebm

A so ein Test macht sicher Sinn

Und man vereinbart an Termin.

Dann is so weit! Man steht beinand,

Der Intressent, höchlichst gespannt,

Die Forscher jetzt: na bitte schön,

Er möcht´ doch eine Frage stön!

„Du Rechner: wann du bist so gscheit,

Wo ist mein Bruder denn zur Zeit?“

Der Rechner faungt schon aun zum Brummen

Und antwortet mit leisem Wummern.

"Hierauf antworten is net oarg:

Er sitzt im Flieger nach New York!“

„Dass der“ mant drauf der Intressent

„Den Termin-Plan von mein Bruadern kennt?“

Die Die Forscher draufhin milde lochn:

„Sie sehn: mir hobm Ihners versprochen!“

„Ok, vielleicht woar des mitn Bruader

Ein Trick. Jetzt bring i eam ausn Ruader:

Sag mir, oh Rechner, und paß auf:

Wo hält mein Vater sich grod auf?“

Der Rechner faungt schon aun zum Brummen

Und antwortet mit leisem Wummern.

„Am Mississippi in der Gischt

Sitzt Ihner Vater grod und fischt...“.

„Ha!“ ruaft der Intressent siegreich

„Der waß net ois! Ich wußt es gleich!

Jetzt hab ich euch die Freud verdorbm:

Mein Vater is vor fünf Joahrn gstorbm!“

Das Forscherteam is leicht verwirrt

Der Rechner hod sich doch net gírrt?

Der hod doch net grod heut an Schaden ?

Sofort füttert man ihn neu mit Daten

Der Rechner faungt schon aun zum Brummen

Dann gibt´s ein Quietschen, drauf ein Summen