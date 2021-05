DER HEURIGENBESUCH

Bein Heurign woarn letzthin mia:

Do kemma leider nix dafir,

Daß oiwäu mir so durschtig san!

Und gaunz sporadisch miaß ma ...drahn!



Sporadisch heißt ja: olle Tog.

Is Feiern is fir uns ka Plog:

A guats Büfe, woarm oder koit,

Und d´Vierterln werdn bei uns net oid!



Mia woarn hoit wieder guat in Foahrt!

Die Fraun zuhaus hom scho an Boart,

Wäu: hamgeh kennan mia hoid net:

Bleibm oiwäu hänger. S´is a Gfrett!



Nau, zwöfe woars. Der Wirt bein Tram

Ruaft: „Schperrstund, Burschn! Schleichts eich ham!“

„Nau freulich!“ sogma, „D er is guat!

Des woimma sehgn , wer hamgeh tuat!



In d´ Disco gemma, fader Kerl!

Daunn auf a Haße und ein Bierl !

Min Auto foahrma, daß nur zischt !

Woin schaun, ob uns die Heh derwischt!“



Nau, daunn woars viere in der Fruah

Und olle san .. bum-nogl-zua!

Daß d´ Polizei uns nicht derreit

Foahr ma an Födweg. Mia san gscheit!



Doch d´Polizistn san net bled:

Die hom scho glernt , wia sowos geht

Und wissn freilich gaunz genau:

Die wos do foahrn, san olle blau!



Mitn Rotlicht wearma oiso gstoppt.

Der Herr Inschpektor fühlt sich gfoppt,

Wäu, wiara zuwekummt zur Türe,

Do sitzn hintn olle viere!



Er frogt sich, wo der Foahrer steckt

Und handlt amts jetzt. Ganz korrekt:

„Foahrzeugkontrolle! Führerschein!

Hom Sie vielleicht wos trunkn?“ „ NEIN!“



„Und wer is gfoahrn ?“ frogt er die Runde

„I net !“ klingts wie aus einem Munde!

„Glaubts, i bin bled ?“ frogt er markant

„Wer isn gsessn am Volant?“



„Der Foahrer“ sog i „woar scho miad,

Der is uns leider ....beulesiert!

Wäu wiarer gsehgn hod vurn die Heh,

Do woit er s´letzte Stickl geh!“



Unser Professor, Schorsch mit Namen,

Der foit, wie immer, ausn Rahmen:

Zerscht rülpst er laut und darauf spricht er

„Da wo kein Fahrer , auch kein Richter !“



Der Herr Inschpektor hod Geduid,

Er waß scho, es is kaner schuid!

Daunn frogt er freindlech, gaunz nebnbei:

„Wie haßt denn eicher Foahrer glei?“



Der Schuaster Pepe sitzt nebm mir

Und sogt: „Dies ist die Frage hier!

Ein leichtes Rätsel is des kans:

Vier waagrecht und siebm Buchstobm sans!“