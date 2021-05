DER KAMPF DES MAGENS



Es gibt so Typen, die daunn gwinner,

Waunns einglondt werdn, weus fressn könner!

Weu, waunns nix kost, wird aufgeladen :

Der Mogn kriagt schon den Blick, den fadn!



Nur wissen diese Gierraummen,

Die wos sich überhaupt nix schaumen,

Daß man das Magerl schmerzhaft trifft,

Wenn man es allzu sorglos prüft!



Besonders oarg jedoch wird’s dann

Wenn man nicht gratis essen kann!

Weil, miaßn d´Fresser wos berappen,

Wird einegstopft, wos geht, in d´Pappm!



Und wie Sie jetzt gleich hören werdn

Tuat sich ein Magn manchmal schon wehrn:

Er sogt zum Pförtner: „Oider Freund!

Heut wird’s beschwerlich, wie mir scheint!



Weu, wie ich ghört hob grod vom Hirn,

Werdn wir boid jede Faser gspiern!

Heut samma bei an Brunch-Buffet:

Do londt er wieder auf, waßt eh!



Heut zoihter mehr ois wie bein Billa,

Drum frißt er sich die Lippm lila!

So wiari waß, is unser Herrl

Bein Zoihn ein etwas fader Kerl!



Ober bein Fressn? Is er locker:

Jeds Moi ein Magen-Darmtrackt-Schocker!

Der schlingt ois obe, grod a so,

Wia waunn er glaubt, s´wär zwenig do!



Oder leicht aner von die Bladern

Könnt eam a Hendl-Brüsterl fladern!

Hoit!! Achtung!! Wauh! Mi beidelts oh:

Der erste Obstler is scho do!



Und jeds Moi geht mit seine Bier

Mein Säure-Haushoit in die Bliah!

Normalerweis dauerts net laung,

Kummt d´Suppm scho, vurn erstn Gaung!



Auweh, auau! Die kocht no fost!

Do merkst, daß eam des heut wos kost!

Kaum fühl ich mich a wengl wohler,

Schütt er scho noch a eiskoits Cola!



Über den Bledsinn kaunnst nur stauner:

I man, i bin in aner Sauna!

Mir scheint, schon geht’s in d´zweite Schicht:

Schon gibt er ma des Hauptgereicht!



Natürlich wieder schlecht vurkaut

Kummt einegrutscht des Gobekraut!

So is von Haus aus schon a Hund:

Für des brauch i allan a Stund!



Ganz wild muaß ich die Saftl wözn

Achtung!! Jetzt schickt er uns a Stözn!

Jetzt wüller no sein Brunch veredeln

Und schickt ma drei Tirolerknödln!



Und grod, wie ich mich konzentrier,

Und meine Saftl dirigier,

Schickt mir doch der gierige Hund

Drei Palatschinkn durchn Schlund!



Und kaum hab ich des ois vorbleicht,

Do tropfts bein Eingaung schon ganz leicht:

Natürlich! Moch mirs jetzt noch schwer

Und quö mich mit an Voglbeer!



Soll ja so gsund sein! Ein Zerhacker!

Frogts mi amoi! Nau, des san Pracker!

Und wiari daunn vor Schmerz boid brumm,

Verpaßt er mir zwei Unikum!



Jetzt gibt er mir im Schlemmerwahn

An Pudding no, zum Drüberstrahn!

Ich man, der frißt mit derer Gage

Von aner Wochn die Menage!



Ghört hob i, es is unbestritten,

Heut bruncht er in der Superhittn!

Angeblich sois, ich finds gemein,

Ein Koch mit drei Diplome sein!



Wos glaubts, muaß mi des intressiern,

Ob den sein Froß drei Hauberln ziern?

Do kummst von Regen in die Traufe!

Wißts wos? Ich schick ois wieder auße!