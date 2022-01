DER KOPPLER

Oft denkst, du host dei sichers Brot,

Doch unverhofft klopft aun die Not.

Und brauchst an Freind, amoi in Lebm:

Bist meist allan und suachst vergebms.

A Dorf kenn ich, von do net weit,

Mit lauter brave, nette Leit!

An Greißler hobms, an Schmied, und host

An Briaf, daunn trogst eam auf die Post.

A Eisnhaundlung, a Trafik,

Bein Wirt an Staummtisch für d´Kritik,

A Tankstö gibts fürn voin Tank

Und für die Spoarer hobms a Bank.

A Menge Heisln, klan und fesch,

In Goartn hängt am Strick die Wäsch.

Es is hoid, wia ma sogt, recht nett

Und der Gendarm is sehr adrett!

Gaunz hint, waunnst auffe kummst zum Woid,

Do wohnt der Koppler. Grau und oid.

Er red net vü, er tuat net gscheit,

Doch brauchst eam, is er niemois weit!

Maunchmoi is er a poar Tog furt.

Do frogt sich daunn der ganze Urt,

Wo der wohl sei kennt, wos er mocht?

Bis heit hods niemand aussebrocht...

Weit draußt, bein bei d´Riesen-Fichtnbam,

Do is der Dorfer-Lois daham.

Bei Gott, das is ein braver Maunn:

Der oarbeit wirklich, wos er kaunn!

Daß d´Frau und seine drei klan Kinder

Zum Essn hobm Summer und Winter!

Und wos er hambringt? Vü is net,

Doch sie san glicklich. Nur des zöht!



Doch s´Schicksoi is oft launenhoft:

Aunfaungs Dezember, unverhofft,

Do brat sich übern Lois sein Haus

A tiafe, schwoarze Woikn aus:

Die klane Birgit, drei Joahr nur,

Kriagt plötzlich von der Luft net gnua!

Die Mutter mocht an Riesen-Lärm:

"An Doktor, schnö! Des Kind muaß sterbm!"

Und Gott sei Daunk, auf den Bahö

Kummt glei der Oarzt, wirklich, sehr schnö!

Und setzt a Aktion, die gschwind

Des Schlimmste obwendt Kind.

Und wie die Birgit nimmer würgt

Und s´Gsichterl wieder d´Foarb daunn kriagt,

Do sogt der Doktor leis zum Lois:

"Irgdwos stimmt do net mit ihrn Hois!

Des kaumma in der Stodt nur mochn!

Pock ein fir d´Birgit a poar Sochn,

Mir bringen sie glei ins Spitoi:

Daunn paßt des scho firs erste Moi!"

Die Mutter, bloss, so wia die Waund,

Der Vater fürcht um sein Verstaund:

"Um Gottes Wün, kaunn des passiern?

Muaß unser Kind is Lebm verliern?"

Und wiara so zum Himme klogt

Do sitzn hint, no gaunz verzogt,

Die aundern Kinder, sechs und vier,

Und schaun verängstigt zu der Tür,

Die wos jetzt aufgeht. Und drin steht

Der Koppler. Ruhig. Und er geht

Zu d´Kinder, setzt sich langsaum nieder,

Sogt zu die Ötern: "Kummts boid wieder!

Und recht vü Glick fir d´Birgit no!

Bei d´Kinder bleib solaung i do!"

Die Mutter schaut in Koppler aun,

Wie des hoid nur a Mutter kaunn

Und sogt zu eam gaunz leis': „Hob Daunk,

Es is für uns a schwerer Gaung!

Der Himmevater sei uns guat,

Daß´d Birgit wieder gsund werdn tuat!"

Am nextn Tog, do geht die Mähr':

Des Kind könnt gsund werdn, doch nur schwer!

Und s´Anzige, wos höfn tät,

Wär operiern. Doch des kost Göd!

Und zwoa, so hört ma von die Leit,

Knopp Fuffzigtausend! Bist denn gscheit?

In Wirtshaus, do wird fleißig g´redt,

Wos denn der Lois jetzt mochn tät?

´Des hod er nie, der Dorfer Lois!“

„Den steht doch s´Wosser bis zum Hois´“

´Glaubst, wird die Birgit operiert?´

´Wer zoiht denn des?´´ frogt drauf der Wirt.

Und spend a Runde Gratis-Bier!

Do steht auf amoi in der Tür

Der Dorfer, die Oarmsöligkeit:

Es is so ..peinlich für die Leit.

Doch aufrecht geht er zu der Schaunk

Sogt laut: "Mei Kind is wirklich kraunk!

Und waunns net operiert wird glei,

Daunn is des junge Lebn vorbei!"

Es is gaunz ruhig wurdn im Raum

Und kaner traut sich otmen kaum!

Der Dorfer steht und ..woart, und ...woart:

Des Schweign, das trifft eam wirklich hoart!

Die Wahrheit, die erkennt er jäh!

Und laungsaum hebt er d´Händ in d´Höh,

Die Händ, wos wirklich jahrelaung

Fia d´aundern do woarn. Ohne Zwaung!

"Is aner do herin in Beisl,

Der wos net hot a schmuckes Heisl,

Wo die zwa Händ net zuapockt hobm,

Bein Mauern, Putzn und bein Grobn?

I hob mi buckelt, hob mi plogt!

Hob niemois noch an Lohn net gfrogt!

Aus ...Freindschoft nur! Doch wie mir scheint,

Gibt’s in der Ortschoft kane Freind!"

Und ausse geht er. Anerlei.

Er waß net aus und waß net ei!

Und unwillkürlich draht er si

Zum Koppler seiner Hüttn hi.

In seiner Not, do steckt den Lois

A dicker Knödl in sein Hois!

Er braucht an Trost, des gspiert er scho,

Ober ...der Koppler is net do.

"Woahrscheinlich" denkt der Lois "der hod

Schon wieder z´tuan drin in der Stodt".

Plötzlich, er kaunn sich nicht derfaungen,

Schiaßn eam d´Tränen über d´Waungen!

Laung sitzt er und waß net genau:

Wie soll er´s sogn der oarman Frau?

Wos sois? Daunn geht er wia in Tram

Laungsaum und schwer in Richtung ham.

Und wiara zu sein Haus hinkummt

Und eam der Kopf vur Sorgn brummt,

Do rennt eam scho sei Frau entgegn

Und flüstert: "Lois! Es is a Segn!

Wie i heit hamkumm von Spitoi,

Do liegt in Vurzimmer amoi

A Packl und do san, i spinn,

Grod Fuffzigtausend Euro drin!"

Sie hod eam glei ins Zimmer brocht,

Sie zittert, stottert, want und locht,

Sie mocht des Packl auf und zöht

Eam zitternd vor des vüle Göd!

Der Dorfer-Lois, er kaunns net fossn:

"Jetzt ...kemmas operiern lossn!

Des Kind wird gsund! Den Herrn sei Daunk!"

Es is eam wie ein Engels-Gsaung!

Vor Weihnochtn, do draht sich ois

In Dorf bein Trotschn umman Lois:

´Wo hätt der so a Summe her?´

´Hod er wos gschtoihn , is er leicht grean ?´

´Wie hätt der Lois des Göd auftriebm?´

Es is ebm ein Geheimnis bliebm!

Am Heiligobmd, do gibt's an Grund

Zum Feiern: d´Birgit, die is gsund!

Der Lois, die Frau und d´Kinder hockn

Bei aner Turtn, söberbockn!

Und plötzlich klopfts. Der Koppler is.

A liaber Freind hoit! Des is gwiß!

Natürlich lodt der Lois eam ein:

"Kumm Koppler, trink a Glasl Wein!"

Der Oide griaßt und daunkt recht sche,

Bleibt mittn drin in Zimmer steh:

Nur auf die Birgit foid sei Blick,

In seine Augn, do leucht a Glick:

"Nau, Madl, samma wieder gsund?"

Ein Lächln spielt sich um sein Mund,

Auf amoi streckt des scheue Kind,

Des was Kontakt so schnö net find,

Zum Koppler hin, daß an derboarm,

Die dünnen, weißn Kinderoarm!

Der Oide nimmts und druckts gaunz fest!

Und wiras sis so ...zuwepreßt,

Do werdn eam seine Augn ganz feucht,

Des Gsichtl von der Birgit leucht´!

Der Dorfer Lois und a sei Frau,

In den Moment wissns genau,

Daß do in Zimmer jetzt der steht,

Der letztlich eaner Kind hod grett'!

Der Koppler setzt die Birgit zruck,

Genehmigt si no schnö an Schluck,

Sogt: "Schöne Weihnocht!", is scho draußt,

Wo grod a oarger Schneesturm braust!