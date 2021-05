DER NAME DER ROSE



Zwei Freunde speisen mittags grad

Zu Hause bei dem einen.

Der Hausherr meint: „Du, ich verrat

Dir einen Tipp, an feinen:



Huarch, gestern warn mei Frau und ich

In an tolln Lokal!

Das Essen? Das wär was für dich!

Der Wein? Phänomenal!



Der Gast sofort will von ihm wissen

Den Namen und Adress!

Der Hausherr wirkt zwar höchst beflissen,

Doch kriegt er leichten Stress:



Denkt krampfhaft und verbissen nach,

Und sagt zum dem Gast dann: „Junge!

Langsam wird mein Gedächtnis schwach:

Es liegt mir auf der Zunge!



Du kennst, mein Freund, doch sicherlich

Die Blume, die sie mögen!

Die man den Frau´n schenkt ritterlich

Um so sie zu erregen?“



Der Freund darauf: „Na, bitte sehr!

Was jede Frau gern nimmt?

Du meinst, also, das ist nicht schwer:

Die Nelke, ganz bestimmt?



„Nein!“ meint der Hausherr „Sie ist rot,

Hat Blütenblätter, schöne!“

„Die Mohnblume! Mein Angebot!

So setzt du dich in Szene!“

Der Hausherr schüttelt wiederum

Sein Haupt: „Das ist kein Spiel!

Sie wächst auch im Rosarium

Und Dornen hat ihr Stiel!“



Kopfschüttelnd meint der Freund: „Na geh!

Das gleicht ja einer Glosse!

So wie ich dich jetzt erst versteh,

Meinst sicher du die ROSE?“



Der Hausherr ist erfreut total

Ruft hin zur Küche vorn:

„Rosi! Wie heißt doch das Lokal

wo wir zwei gestern woarn?“