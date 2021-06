DER RECHTE BARBIER (Nach Adelbert von Chamisso)



So wie ma waß, is des Rasiern

Net jedermaunn sei Kunst!

Und tuast a Waungen doch lädiern,

Is scho der Tog verhunzt!



Mitn Messer einen Bart getrimmt?

Do gibts verschiedne Oartn:

Doch host, waunn s´ Bluat in Schtrömen rinnt,

Meist kane guatn Koartn!



Und von Frisör erzöht man sich,

Die wärn jo so weit gaunger,

Daß von der Kundschoft vorsorglich

Die Bluatgruppm verlaunger!



Und waumma d´Bluatkonservn daunn

Von Köller hoin muaß,

Mocht des für d´Kundn momentan

Auch keinen schlaunkn Fuaß!



Und ein gar schreckliches Erlebnis

Hatte doch ein Barbier:

Mit unerwartetem Ergebnis!

Davon erzähl ich hier:



In Proder, hintern Stadion,

Do schteht, mit schwoarze Lockn,

Der Master draußt vur sein Salon

Und schimpft auf d´schlechte Hockn!



Die Gsön san a so rechte Schwammerl,

Am liabstn mechters schtanzn:

Die zwa tuan grod in Foarbnkammerl

Mitn Lehrbuam preferanzn!



Grod denkt der Meister sich: „Ojweh!

Die Hockn geht mi aun!

I glaub, i muaß auf an Kaffe!“

Do schteht vur eam a Maunn:



Zwei Meter sicher! Red kein Wurt,

Is unglaublich gewichtig!

Mitn schwoarzn Mauntl, schwoarzn Huat,

Den Barbier schepperts richtig!



Der schaut jo furchterregend aus!

Der Boart, so schwoarz, gewoitig!

In Master pockt der koide Graus,

Sei Gsicht wird grau und foitig!



Der Riese tritt ins Gschäft hinein,

Fost finster wirds im Raum!

Und prackt sich in an Sessl rein,

Daß´d manst, der bricht glei zaumm!



Darauf ruaft er mit aner Schtimm,

Daß s´Bluat in d´Odern gfriert:

„Der Voiboart juckt mich wirklich schlimm!

Mei Gfries ghört glatt rasiert!“



Daunn winkt er noch mit hundert Euro:

„I waß, daß´d den gern hättest!

Do könntst in Urlaub foahrn noch Kairo,

Waunns´d mir die Pappm glättest!“



Der Master schwanzlt zube glei:

„Wird gmocht, nau, söbstverständlich!

Ich seif Ihner persönlich ei!

Die Ehre is unendlich!“



Er mocht in Pinsl noß, nervös,

Und beugt sich iber d´Kundschaft,

Do brummt der Schwoarze: „Foigendes:

Etwos wär goar net wunschhaft:



Waunn nur ein Schnitterl geht danebm

Und du mich leicht verletzt,

Daunn host die Dauer von dein Lebm

Bei weitem iberschätzt!



In der Sekundn, wos´d mi ritzt,

Herr Meister, bist durchlöchert!

Do drin, in meinem Gürtel sitzt

Der Freund, der wos mi rächert!“



Der Master kriagt an grünen Teint,

Legt sachte weg is Messer:

„In diesn Foi, so wie mir scheint,

Rasiert mei Gsö vü besser!“



Zügigen Schrittes reißt er oh

Und schickt in Gsön zum Kundn!

Der Schwoarze, der fixiert eam scho

Und sogt gleich unumwundn:



„Dein Chef, den hobis eh scho gflüstert:

Ritzt mich an Millimeter,

Weus dich noch meinem Blut gelüstert,

Schtirbst! A Sekundn später!“



Der Gsö woit s´Hangerl grod umbindn,

Do hört er, wos eam bliaht:

Er tänzlt elegant noch hintn

Und zischt: „Der phantasiert!



Kan Ritzer net? Auch noch so klein?

Der is vielleicht a Wucht!

Auf sowos loß i mi net ein:

I hob scho n´ Urlaub bucht!“



Der Master wird in d´Knia scho schwoch:

Der Schwoarze is unsölich!

Doch is die Kraunknkassa noch

Morgn z´ mittoch leider föllich!



Der zweite Gsö wird viaregschickt,

Schtott daß er nosnbuhrt.

Der is nicht unbedingt entzückt,

Weu: er rasiert net guat!



Der Schwoarze sogt: „Ich warne dich!

Und sog dirs liaber gleich:

Waunn i an Tropfn Bluat nur siech,

Daunn bist a tote Leich !“



Nochdem der Gsö im Schnitt pro Wochn

Drei Kundn schwer verletzt,

Kaunn er sich afoch net vurmochn,

Daß heit grod ka Bluat spritzt!



Er sogt zum Schwoarzn: „An Moment!

I muaß zum Telefone!“

Und bringt sich schon, rückwärts gehend,

Aus der Gefahrenzone!



Drauf hod er ibers Klo und Gaung

Den Weg in d´...Freiheit gfundn!

Somit is vom Verletzungszwaung

Für heite er entbundn!



Der Chef, der is am Bodn zerstört:

Die Kraunknkassa schmerzt!

Jedoch der Lehrbua hod ois ghört

Und mant jetzt gaunz beherzt:



„Herr Chef! Waunn´S ma a Messer burgn,

Werd ich den Boart eam stutzn!

Daunn zoihn´S d´Erlogschein leichter murgn,

Und olle hobm an Nutzn!“



Der Chef foahrt zittrig in die Lod

Und denkt: „Wos moch ich nur?

Soa junger Mensch muaß schterbm? Schod!

Jedoch: des Gschäft geht vur!“



Der Lehrbam federt flotten Schritts

Zum Schwoarzn viare glei

Und hört von wegn „ Bluat “ und „ Ritz “

Die gaunze Litanei!



Er bind in Schneidemauntl um,

Saft ei den furchtborn Gost,

Springt links und rechts um eam herum,

Setzt aun jetzt ohne Host



Den Stahl, der wos sei Tod sei kennt!

Und putzt und krotzt behende

Und denkt auch nicht nur an Moment

Daß er eam ritzn könnte!



Jetzt nimmt er n´Schwoarzn ungeniert

Respektlos bei der Nosn!

Rechts, links, wie der des Messer führt:

Der Chef kaunns goar net fossn !



Und mit an letztn, klanen Schwung

Beendet er sei Oarbeit

Und nimmt schon auf die Witterung:

Des Trinkgöd is net goar weit!



Schnö noch an Balsam einmassiert,

In Schneidemauntl obe,

Der Schwoarze schaut gaunz fasziniert

In Schpiegl aun sein Schnobe:



„Hochochtung, Burli! Gut geschert!

Ein Schnitt von dir danebm,

Daunn wär i zwoar net unversehrt,

Doch du tätst nimmer lebm!“



„ Nana , mein Herr!“ der Lehrbua spricht

„ Des hods a so net geschpüt:

Das wär kein guter Handl nicht:

Ich woar der Favorit!



Weu hätt i gmocht an Ritzer nur,

- Ich darf ums Trinkgöd bitten? -,

Daunn hätti Ihner“ sogt der Bua

„Die Gurgl mit durchgnschittn!“