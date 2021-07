DER SCHNELLE BRÜTER

Zum Frauenarzt geht man meistens ja

Vorsorglich. Aber öfters a

Zu wissen, darf man endlich hoffen,

Ob sich die Zellen habm getroffen?!



So kann sich oft in vielen Fällen

Die Stimmung pränatal erhellen:

Erfährt die Frau vom Mediziner,

Ein neues Leben is in Gwinner!



Die Assistentin winkt: „Herein!“

Die Blavic Drageca tritt ein.

Sie fackelt gar lang herum

Und meint gleich: „Weswegen i kumm,



Ganz sicha kennta Doktor bessa:

I waiß nix: Bauch wird imma greßa!“

Der Mann in weiß lächelt erfahrn:

„Nau, schau ma uns die Sache an!“



Und keine zwei Minuten später

Gibt Nachricht ihr der Sanitäter:

„Frau Blavic, es is alles klar.

Sie kriegn Nachwuchs! Wunderbar!“



Die Drageca wird prompt nervös:

„Wos Nachwuchs? Wos is bitte des?“

„Frau Blavic, tuans Ihnen derfaunger:

Sie sind gesund und sind auch schwaunger!“



„Ah! Schwanger! Jetzt olles verstehter!

Kommta Baby. A bissl später!“

„Frau Blavic! Langsam! Ruhig gaunz!

Sie kriagn Zwi llin ge! Nau, do schaun´S?“



“Na, bitte Doktor, wißn mechta:

Wos a Zwilling? Wos a sprechta?”

Unser Herr Doktor, leicht geschafft,

Antwortet ihr jetzt, kurz grafft:



„Frau Blavic, Sie san voi dabei:

Sie kriagn nicht ein Kind, sondern zwei!”

Wer meint, die Drageca erschrickt,

Täuscht sich! Sie scheint nur sehr erregt:



„Ahja!“ ruafts geistesgegenwärtig:

„Da Kind von Nachbar auch scho fertig!“