DER SCHRANK

A junge Frau möcht daunn und waunn

Ihrn Maunn hoid iberroschn!

Heit wüs an Kostn söber baun:

Für d´Hosn und für d´Toschn!



Ma waß, des gibts heit ois komplett

In Schochtln. Schön verpockt

Mit Schraufn, Winkln, goar ka Gfrett:

Das Bastlerherz frohlockt!



Gaunz glicklich zahts die Trümmer auffe

Und schpüt auf konzentriert.

Danoch sogt sie: „Nau hearst, den schrauff i

Glei zaumm ois wie g´schtudiert!“



Kaum is der Kostn fertigbaut

Foahrt unt die Tram vurbei!

Und grod, daß amoi ummeschaut,

Bricht zaumm ihr Bastlerei!



Sie faungt von vurn aun. Schrauftna fest,

Die Tramway foahrt ums Eck,

Schon hod sich olles sauber glöst:

Unt liegt der gaunze Dreck!



Natürlech kummen ihr die Tränen:

Sie hätt an Kostn woin!

Fia d´Hosn, Toschn, so an schönen!

Do gehts in Nochboarn hoin.



Der baut in Kostn zaumm und brummt:

"Mir san do kane Wedl!"

Doch glei, nochdem die Tramwäu kummt,

Gibts scho an Haufn Bredl!



Der Nochboar kriagt an irrn Blick

Die Bastler-Ehre waunkt!

Do foit eam ei a Bombm-Trick!

Er waß bereits, wo´s kraunkt:



„I mochna wieder fertig glei,

Und schtö mi afoch rein!

Waunn d´nexte Tramwäu foahrt vurbei,

Daunn gneis man oh, den Schrein!“



Er ziagt sich d´Schuach aus (wegnan Dreck)

Und s´Hemad (wegnan Schwitzn:

Es find sich ja die Luft in Weg

Nur schwer durch d´Kostn-Ritzn!).



Daunn schteigt er eine, stützt ois oh,

Und sogt: „Jetzt mochn´S zua!“

Sie schliaßt eam ein und denkt si no:

„Waunn er doch hoidert nur!“



Do schperrt wer draußn auf die Tür:

Des is ihr liebes Manderl!

Gaunz unerwoartet kummt er friah

Sie schwitzt glei in die Handerl!



Jetzt is ihr Oider doch scho zhaus!

Sie woit eam net belostn:

Des schaut jo meistns net guat aus,

Mitn Nochboarn, drin in Kostn!



„Du, schtö dir vur, wos heit passiert:

I bin friah fertig wurdn!

I siech, du bist a weng verwirrt!

Du bist so rot um d´Uhrn!?“



Do siecht er jetzt die fremdn Schuach

Vurn Kostn einsaum schteh!

Er reißt die Tür auf mit an Fluach:

Wem siecht er do? Herrje!



„Wos tuan denn Sie“ schreit er ergrimmt

„Do drin, Sie Haumpemaunn?“

„Sie werdn´S net glaubm, ober es schtimmt:

I woart auf d´Schtroßnbauhn!“