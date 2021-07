DER STARKE UND DAS BIEST

Unlängst geh ich noch an guatn Viertel

Spaziern am Mariahüfer Gürtel

Und denk ma nix. Is kloar. Fia wos?

Doch d´Überroschung, die woar groß:



In mein gedanknlosn Lauf

Steig i auf einen ...Hundsdreck drauf!

Natürlich tuari kräftig fluachn:

„Kennan die net a Platzl suachn,



Wos hinterlossn die Verdauung?

Des is do wirklich ka Erbauung!“

Und grod putz i mir o mein Schuach

Mit an papiernen Toschntuach



Und kaunn ois aundre ois froh lockn ,

Do schteht vur mir... a Deutsche Doggn.

„Du kummst ma recht, mei Freind! Nau woart!

I bin eh richtig grod in Foahrt!



´Der Täter kehrt zum Tatort zruck´!

Daß´d dich doher traust, woar net klug!“

In Geist hob i scho bei der Haund

Die Perlenreihe, zwölfter Baund:



Kapitl sechs, auf Seite vier:

„Wie kille ich ein deutsches Tier?“

Fost olle Hund pockst ..amrikanisch.

Doch deitsche, die schoffst nur ... japanisch!



Es gibt a Ob-Oart von Karate,

Do zwingst eam zärtlich auf die Matte:

Mit einem „Bauchi-Krauli“-Trick

Kriagt er gleich den verliebten Blick!?



Und mit an „Hundi-Schwanzi-Faß!“

Rennt er a Stund daunn nur in Kras!

Doch wirkt als absoluter Hit,

Waunnst host a Packl Frolic mit!



Nau, ich in Angriffs-Schtellung glei!

Do foit mir leider plötzlich ein

Der Zusatz, wos in Klaummer steht:

„Bei Doggn funktioniert des net !“



Der hod wos gmerkt, faungt aun zum Knurrn!

Mir san glei d´Baner schebbert wurdn!

Do schau i eine in sein Schlund,

I glaub, mir schlogt die letzte Schtund!



Mei Aungriffsplan woar leicht zerquetscht:

Jetzt hod er mit die Zahnderln gfletscht!

I siech nur kurz den Teifesrochn:

Seit waunn gibts denn in Wien a Drochn?



„Kumm, Flocki, wüst vielleicht a Kekserl?

Schnopp jo net, du Tyrannus Rexerl!“

Jetzt senkt er n´Kopf! Glei wird er schpringer!

I hör scho d´Hunde-Engerln singer:



Und plötzlich hinter mir: ein Zischer !

Und iber d´Stroßn mit an Wischer

Saust wiara Pfitschipfeu ...a Kotz!

Der Hund hintnoch glei, mit an Sotz!



Do wird mir kloar, i kriag an Grant,

Der hod auf kan Foi mi net gmant!

„Du schpinnerts Hundsviech! Moch Parade!

Trau di net her! Sunst host a Brade!“



D´Leit können mi no schimpfn hörn,

Do ...renni eine in d´Latern!

Ich möchte mit guate Tipps net spoarn:

Haßts net: ´Blick nie zurück im Zorn!´?



Weu, schaust net viare , glaubm´S mas gern,

Steht sicher durt daunn a Latern !