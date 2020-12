DER STROHWITWER

„Renate! Hearst! I man, i tram!

Loßt mi afoch allan daham!?

Foahrst mit der Mamsch noch...Riccione:

´Auf daß sie ihre Nerven schone´!?

Und ich?! Waßt du denn net von mir,

Daß i jo potschert bin ois wia?!

Renate! Huarch! Des schoff i nie!

Was mach so lang ich ohne di?!“

Jo! Ohposcht sans! Nach Südn hin!

Und i? Schteh do: die Woschmaschin,

Der Eierkocher, d´Müch und s´Gschirr

Die schtengan höhnisch schon Schpalier:

I bin umzinglt! Gaunz vergrämt:

Die Küchentechnik is mir fremd!

Jedn Tog, frühmorgens, tuari paunschn,

Weu i preß leider die Oraunschn,

Drucks lieblos auf die Softpreß drauf:

Deswegn wisch i a Schtund daunn auf!

Do tuat ma s´Kreiz daunn drei Stund weh!

Und ungewohnt schmeckt mein Kaffee,

Weu ich oft in mein Vortags-Rausch

N´ Kaffee meist mitn Zimt vertausch!

Die Milch? Brennt immer aun auf...zehn:

Und sehr gern tuts auch übergehn!

Oft gibt’s goar kane, sehr geschickt,

Weus toglaung unt in Auto liegt!

Do brauch i nimmer obehupfm:

Weu die is sicher schon ein...Topfn!

Und tiefgekühlt des Brot. Hoart gfruan!

(I hobs vergessn außetuan).

Der Gschirrschpüler? Du glaubstas kaum,

Der produziert...Unmengen Schaum!

I denk ma oft, für die Maschin

Is das Persil auch kein Gewinn!

Vielleicht tuat des jetzt komisch klinger:

I schneid mi ollerwäu ...in Finger!

Auf d´Nocht wülli a Schmoizfleisch essn:

Natürlich is der ...Ring ohgrissn!

Mitn oidn Öffner von der Oma

Bin ich den Schmoizfleisch näherkumma

Und bei der Öffnungs-Aktion

Schneid i mi fest in Finger daunn!

Des Schmoizfleisch is glei wurdn a...Bluzn

Und tuat den Guster mir verhunzn!

Und daunn hobi noch foinglossn

Höchst schusselig die Zuckerdosn

Hearst! Ois is voi mit Zucker gwesn!

Do knirschts bein Geh! Daunn find i n´Besn:

Und wiari s´Besnschtangl schwing,

Triff i die ...Vasn. Die aus ..Ming?

Soa... blaue. Waßt eh, goar net schwer:

Ich kauf a neiche bein Ikea!

Des Wäsch-Woschn, das loß ich sein:

Die wird von Calgoon nicht gaunz rein!

A Hemad hobi bügln woin.

Des hätti liaber lossn soin:

I denk, bein Bügln schtehts an frei,

Waumma auch Fernsehn kann nebmbei!

Und weu mei Mogn woar etwos flau,

Schtö ich a Müch auf fürn Kaukau.

I faung zum Bügln aun recht flott

- In Erschtn zagns an Krimi grod -,

Do zischts auf amoi fürchterlich:

Woar des mei Finger? Oder d´Müch?

Nau, beides! Hearst, des woar ka Scherz!

I renn in d´Kuchl mit mein Schmerz!

Unter die Soihn knirscht gleich mit Härte

Der...Feinkristall. Der nicht gekehrte!

I reiß des Häferl von der Plottn:

Schon ..gibts an Epidermis-Schodn!

Mit Braundblosn! Die gschpieri schon,

In den Moment läut s´Telefon!

Wie solli ohebm ohne Händ?

Die san jo olle zwa verbrennt!

Und wiaris Telefon ohkrobe,

Saust drin des Bügleisn obe!

Des hod, der Führungs-Haund entbundn,

Sein Weg direkt durchs Hemad gfundn!

Durchs Büglbrettl a. I riachs!

Und brennt ein Loch in Bodn, a schiachs!

Waunn bistn endlich wieder zhaus?

Mir geht scho des Verbaundszeug aus!

Is nexte Moi, des wär mei Bitt:

Nehmts mi noch Riccione mit!

I schwör, ich stör ka anzigs Moi!

I lieg nur hint in Liegestuih

Und rechn, …wos ich uns derspoar,

Waunn ich a mit in Urlaub faohr!