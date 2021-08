DER UNHEIMLICHE NAVIGATOR

Weus eam scho eibaut hobm fost olle

Sag ich mir: ´Fall nicht aus der Rolle!

Bevor i laung in Kras umfoahr,

Kauf ich jetzt an Navigator!´



Soa Navigator is a Hit:

Des is fürs Auto ein Gerät,

Des wos, waunn s´Ziel is programmiert,

Dich technisch an der Haund hinführt!



Gesagt, bestellt. A Wochn später

Leucht in mein Wogn ein Neevigeeter!

Nau, freulich hobi bschtöt den Besten!

Drum gibt´s ka Aungst vorm großen Testen!



Normal is s´Gossn-Find heavy,

Doch ab sofort sagt an das...Neevi!

Der Clou? Mit den Fahrtrichtungs-Hirn

Kaunnst nur sprachlich kommuniziern!



Und schon - man braucht nix einetippen –

Passiert das Fahrtziel meine Lippen:

Heut bin ich Chef und sog gelossn:

„Foahr noch Hernois, in d´Nesselgossn!“



„Hernois, hobm´S gsogt? Geht schnö, gewiß!

Nur...sogn´S mir bitte, wo des is?“

Is der wo aungfoahrn? Wo aungrennt?

Hobms den a foisches Laund eibrennt?



Wos hod der fiaran bledn Schmäh?

Is des leicht goar a Scherz-CD?

Wütend ruaf i aus voin Hois:

„In d´Nesselgossn! Noch Hernois!“



„Hobm Sie des überlegt genau?

Hobm´S durt a Kotz? Weiß das die Frau?”

„Waunn des mei Frau waß, wüst mi plogn?,

Brauch i stott dir an Leichnwogn!



I werd mich nicht mehr pflanzn lossn:

Bring endlich mich in d´Nesselgossn!“

Und schon folgt stoisch die Replik:

„Mit der Adress homma ka Glick:



Ich kaunns bein besten Wün net finden!

Wißn´S wos? Ich werd ihnen verbinden!”

Schon hod der Kerl ausgeschnattert.

I sitz jetzt do, noch ganz verdattert

Und denk: ´Der Navi wird ma z´vü!´

Möd sich a Stimm: „Wo woin´S n hi?"

„Am schnellstn Weg in d´Nesselgossn!!“

„Warum?“ frogt er. Is des zum Fossn?



Hob ich an Navi bstöt für Wien

Oder einen Verhör-Termin?!

„Wo sand´S denn grod?“ „Am Ballhausplotz!“

„Das is erklärt mit einem Sotz:



Sie foahrn amoi entlang des Rings.

Und noch der Aumpe zweite links!

Nach ca. 100 Meter daunn

Gibt’s links an Wirtn. Do werdn´S schaun!



A Pflicht-Adress für jedn Wiener:

Der hat ein Gulasch, sog ich Ihner!“

„Und?“ sog ich gottergebm „Weiter?“

„Die Liechtenstein is ohgschperrt, leider!“



Ich schweig. Drauf mant er: „Is ok!

Jetzt Jörgerstroßn, wißn´S eh!

Vurn sehgn´S den Wirt „Zum Roter Weber“:

Der hod vielleicht a gröste Leber!“



Jetzt wird´s ma z´bunt und ich werd grob:

„Und waunn i des ois gfressn hob,

Mecherst mi endlich wissen lossn:

Kumm i heit no in d´Nesselgossn?!!



I hob an Navi bstöt, du Irrer,

Und keinen Schmankerl-Reiseführer!”

„Sie san vielleicht ein Unzufriedner!

Woahrscheinlich sand´S ein Frischgeschiedner!



Die wissen sich meist a net z´höfn,

Waunns auf wos technisch Neues treffn!“

I schrei nur: „Nesselgasse!! Wo??“

„Hobm´S wos auf d´Ohrn leicht? Schrein´S net so!



Und wo, hobm´S gsogt, san Sie jetzt grod?“

„Am Ballhausplotz, Blech-Idiot!!“

„Wegn den sekkiern´S mich zehn Minutn?

Des is a kinderleichte Routn:



Jetzt steign´S in 43-er ein

- Hobm´S eh an Vorverkaufsfoahrschein? –

Nach 9 Stationen: Zug verlossn!

Und schon sand´S in der Nesselgossn!“



„Huach zua!“ ruaf i „du bsoffne Haut!

Du host mir mein Termin versaut!

A schenan Leger host ma baut do:

I woitert hifaohrn doch mitn Auto!“



„San Sie mitn Haummer aufgweckt wurdn?

Mitn Auto? San Sie gaunz verlurn?

Mitn Auto?? Do werdn´S hobm ka Freud:

Durt gibt’s doch kane Parkplätz net“

„Du Pleampe! Sog, bin i in Woid?