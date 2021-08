DES MANNES LIEBSTES SPIELZEUG

Wir Männer hobm, Sie wissen des,

A Schpüzeug. Circa .....diese Größ

Und liegts net jedn Obmd danebm,

Mir kunntn praktisch goar net lebm!



Denn abnds wird zur Lust-Gewinnung

Vorm Fernseher.... die Fernbedienung!

Irgndwie vermittelt das Gerät

Ein Machtgefühl über die Wöt!



Und über d´Frau. Sie? Sitzt danebm

Und schaut sich vorerst an ergebm,

Wo mir so einesörfn tuan!

Nur maunchmoi gibt’s a leichtes Murrn:



Do kriagts daunn, mir woin net so sei,

A Modeschau .hoid auf...ORF2!

Kaum hod sie sich a wengl gwöhnt,

- Drei Modls san am Laufsteg grennt,-



Schick ich an Funk in d´Blumenvasn,

Des bringt mei Mausi fost zum Rasn:

Der Funkstroih zischt um noch Beliebm

Und öffnet uns am Schirm:... Pro7!



Grod zagns uns jetzt an schwochn Western:

Der is, wie immer, von vurgestern!

Die Frau danebm sogt: „So a Glick!“

Und kriagt sofurt den fadn Blick!



Doch sowas kaunn jo mi net giftn:

Weu locker schiaß ich aus der Hüftn!

Und profimäßig mit Rasanz

Wechsel ich umme zu ...SAT1!



Natürlich Fußball. Wos denn sunst?

Die Frau frogt: „Wo is da die Kunst?“

Ein Paß, a Flankn, Kopfboi: TOR!

Wos gang do Wichtigeres vor?



Doch schon gibt’s: Pause! Mit viel Färbung:

Des Gaunze schaut mir aus noch Werbung!

So eine Pause tuat eh Not:

I moch mir ein Liptauer-Brot!



Derweu ich in der Kuchl bin,

Suacht d´Frau die Fernbedienung drin!

Vergebens! I hob doch Verschtand

Und geb mei Mocht nicht aus der Hand!



Enttäuscht ruaft sie: „Nau, noch a Glick!

Do quarglns über d´Politik!

Jetzt loß amoi die Surfer-Tanz:

Glei gibt’s an Film auf...Kabel1!“



Wos is des für a Rednsoart?

Leider gibt’s gleich auf... Eurosport

An Boxkaumpf! Ja! Schon zischt der Strahl

Und präsentiert den...Sport-Kanal!



Kein Laund, ka Füm, ka Diskussiaun,

Wo ich mich nicht einklinkn kaunn!

Und daunn am...1-er: mein Colambo!

Im Schweizer zagns an oidn Rambo!



Die Frau, die haut den Huat jetzt drauf!

Gaunz unauffällig schteht sie auf,

Und auf amoi, do schtört mi wos:

Sog: is die net erbarmungslos?



Der Gschirrschpüler, der saugt und woscht,

Die Woschmaschin rumpelt und poscht,

Waunns schleudert mit achthundert Touren!

Das malträtiert mir meine Ohrn!



Hint wird grod s´Bügelbrett auftischt,

Des Daumpf- Bügleisn schlürft und zischt:

„So kaummma doch net Fernsehn, Maus!

Wer hoid denn des Gequietsche aus?!



Drah oh und setz di zu dein Oidn!

Derfst auch die Fernbedienung hoitn!“

„Ghoit dir doch dein Programm-Revolver!

Verschiaß nur weiter schön dei Puiver!



Die Woschmaschin rennt ochzg Minutn

Des derf ich dir doch wohl zumutn!

Und weiters tu ich dir auch kund:

Der Gschirrschpüler braucht noch a Schtund!



Hättst die Maschinen g´richt scho laung,

Daunn hättns auch an leisern Klaung!

Und außerdem, - wär des net gscheiter? -,

Gäbs ein Programm! Ein Zimmer weiter!...“



Auch Männer hobm ...Migräne oft!

Ich fühl mich heut irgndwie ...geschafft!

Leider muß ich das Handtuch werfen:

Hier hilft auch kein so bledes Surfn!