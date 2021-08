DIE BUCHSTABEN-SUPPE



Die Lintschi-Tant woar schon bejoahrt

Von ihr erzähl ich euch

Sie woar von rustikaler Oart

Im Herzen butterweich!

Dies sitzt bei ihr am rechtn Fleck

Sie is scho liab, die Tant!

Drum hod sie auch bei Dreck und Schreck

Meist vü mehr glocht ois gwant!



Die größte Freud jedoch hod sie

Waunns uns bekochn kaunn!

Meist kochts daunn ihr Turbo-Menü

Do kummt d´Verdauung draun!

Und was ich ganz besonders schätz:

Laufend legts noch ein Schäufe!

Die Gwichts-Reduktions-Vorsätz

San meistns daunn bein Teife!



Und eines Togs woars sie erbost:

Sie müßt gach ins Spitoi!

Allein schon wegn der Diät-Kost

Woar das für sie a Quoi!

Nix Ernstes, hod der Doktor gsogt!

Doch miaßerts bleibm drei Wochn.

„Glaubts, überleb ich des?“ hods gfrogt

„Bei derer Kost, der schwochn?“



Nach ein paor Tog woarn mir daunn drobm

Bei ihr in Kranknzimmer

Sie griaßt und flüstert: „Huachts, die hobm

Von Kochn keinen Schimmer!

Ois, wos serviern, hat keinen Gschmack!

Und daunn serviern die Gfraster

A Buchstobm-Suppm, jedn Tag!

Mitn fettn Fleisch sands Master!“



„Wos sogst denn nix, oh Tante Lintsch?

Schick eaner zruck die Speis´!“

„Geh!“ sogts „des intressiert kan Mensch!

Ich mochs auf meine Weis´:

Weu, mit die Buchstobm schreibe ich

Am Schluß auf das Tablett

Mei Meinung täglich säuberlich

Zum Beispü: ´S´´Fleisch woar z´fett!´



Gestern woarn die Spaghetti z´weich

Do hob ich eaner gschriebm:

´Wo ist für diesen Flüssig-Teig

Der Stroh-Halm nur gebliebm?´

Oder: ´Das Rumpsteak, liebe Küchn-Crew,

Woar s´Beißn heut´ nicht wert:

Ois Beilog hätt zu dieser Kuh

A Eisnsagl ghört!´



Seit heute is in meiner Suppm

Die Einlog eher spärlich!

Fürs Buchstobm-Findn brauchst a Lupm

Jetzt ist das Schreibm beschwerlich:

San diese Gfraster net gemein?“

Ruaft sie erregt und forsch,

„Heut i hob nimmer könner schreibm:

´Wißts wos? Leckts mich ..........!´“