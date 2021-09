DIE DIAGNOSE



I kaunn mir diese Leut net gebm,

Die laufend eanare Problem

Vertuschn woin ununterbrochen

Indems die aundern schlechter mochn!



Söber hobms Bresln jede Menge,

Doch kaner derf des merkn, denk i!

Und wie´s dich a Sekundn sehgn

Tuans gleich a Diagnose legn!



Zum Beischpü gehst zum Schneider eine,

A Hosn wüßt. A graue, feine!

Der Herr Tailleur mißt d´Hosn-Läng,

Plötzlich werdn seine Augn eng



Und über deinen Gürtel drüber

Sogt er: "Sie hom a hoarte Leber!“



Oder bei uns in Hallenbod.

Der Bodewaschl. Sie, der hod

Mir s´letzte Moi vom Beckenraund

Wie a Kassandra einegraunt:



„I wü Sie ja, bei Gott, net kränkn!

Nur, d´längste Zeit tua i mir denkn,

Bei Ihner siecht ma stoark die Rippn

Und maunchmoi homm´S gaunz blaue Lippn!“



“Sie schaßäugertes Chlor-Kretin!

I bin scho zwa Stund in Bassin!

Tuan´S mir do kane Vurträg hoitn:

Viel kaltes Wasser – keine Foitn!“



Jeder stöt gleich a Diagnose.

Sche laungsaum wiari zur Mimose!

Wie kummt des, daß a jeder waß,

I wär bedient? A so ein Kas!



Der Archivar waß von mein ...Buach,

Mei Hausherr siechts an meine ...Schuach!!

Mei Nochbar waß von ...Gaung sogoar

Und der Frisör merkts aun die ...Hoar!



Der Fotograf aun meine... Augn,

Die Putzerei merkts aun der ...Laugn!

Und mei Besuch siechts aun die Vögl,

Die Manikür waß von die Nägl!



Mei Chef siechts an die Ohrn, die ...schlaffn

Und mei Mechaniker an ...d´Rafn!

Am ...Foahrschein merkts der Kontrolleur,

Aun meine Baner der ...Massör!



In Busschofför muaß ich wos frogn,

Der zischt: "Verlassn´S schnell den Wogn!

So wia Sie ausschaun, bitte sehr,

Sind Sie tuberkulös, mein Herr!"



Sogoar bei der Verkehrskontrolle

- I hob nur g´hobt zwei Vierterln Bowle -

Frogt der Gendarm: "Sie, hearn´S amoi:

Woin´S ein... Geleit bis ins Spitoi?"



In Blumengschäft bschtö i an Kraunz

Fürn ..sölign ...Pokorny Hauns.

D´Verkäuferin mant: ...“Wü net schwörn:

Der wird do net für Ihner ghörn?"



Sche laungsaum bin i scho verhärmt.

I bleib daham!. Do siech i neamd!.

Do hob i Television

Und maximal mein Telefon!



Grod schmeckt a Schtriezl mir, a guter,

Leits Telefon: die Schwiegermutter!

"Jo, Otti! Hearst! Des is jo schlimm!

Bist kraunk? Ich merks an deiner Stimm!"



Mir reichts! I leg mi ins Spitoi!

Waunns woits, besuchts mi durt amoi!

Und wias daunn einkummts ins Zimmer,

Daunn sogts brav, wos ma sogn tuat immer:



"Viel schöne Grüße von zu Haus!

Hearst Otti, du schaust blendend aus!"