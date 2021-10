DIE GEBRAUCHSANLEITUNG

Unlängst bringt doch mein Weiberl ham

Fir unsern Obschtö-Raum …an Bam.

Doch woar des Gwächs bezüglich Form

Und Wuchs jo nicht ganz in der Norm!



Er woar zerschnittn, ohne Äst,

Zerhäckslt und auf Brettln preßt!

Mit Kantnleimer draufpickt schon,

Des gaunze einpockt in Karton.



Für diesen Baum ein wahrlich Glück!

Praktisch: ein Fertigmöbelstück !

Damit des kriagt an „Selfmed-Hauch“

Gibt’s a Geweichsanbrausung auch!



Die woar auf poinisch. Oder so.

Ein Übersetzungs-Schreibbüro

Mit ungarischen Personal

Hod die Aunleitung gschriebm. Fatal:



„Zu eins: legän Sie bittä auf

Die Plottä größ klebt unten drauf!

Wänn poßt nicht fügän ohnä Kräft

Muß bringän wiedär in Gäschäft!“



Ab do is der Doimetscher-Maunn

Aprupt in Urlaub gwesn daunn!

Der Text woar schwer zum Lesn jetzt,

Weu, glei hod weiter übersetzt



A Polin, die wos amoi goar

Bedienerin in Deitschlaund woar:

„Bratschnjeczt! Spadwalow schmekna plot

Njix Ruckwand, njixa Kastl grod!



Tschawojczimierz schna sprezl keyl:

Mach nema Kratzer mit die Feil!

Njoc klopfni mizse krftschiker

Mit Chammer und mit …Schraffziger!



Mork schraffnjiz obere Scharnierl,

Oj plaznjaz, druckta feste Tirl!

Mol broschnje! Schene Kastl jetzn!

Schnazmojnyi! Fertig! Nimm du Fetzn:



Kriaznjodnov, klezny mizso pryata

Und ...putzta, glänzta mit den Ata !

Woj knyrscha, knyrscha, licsnydach!

Wenn Kratzer sind in Oberflach,



Proznjonnov! Leider ist zu schpät!

Vrbzk: wir sagen wie das geht:

Woj pressna schneysl Billa-Kniff:

Muß tauschn ATA gegen CIF!“