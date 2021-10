DIE GLÜCKSFEE

Drei hocknstate junge Männer

Sitzen auf aner Baunk.

Sie können-sich afoch net draun gwöhner;

Des Nichtstun mocht sie kraunk!

Jedn Tog um sechse sans schon munter

Und hobm kan Horizont!

Laufend hoffen sie auf ein Wunder;

Doch sehn sie nie a Laund!



Und wias so hänger, überlegen,

Mochts FLIP!!: a Fee steht do!

A Fee? Denkns sofort, ein Segen!

Die Fee, die macht uns froh!



Dieselbe scheint nciht mehr so jung

Schütter die Hoar, schneeweiß



Jene lächelt und sogt zum Laungen:

„An Wunsch host frei, für di!“

Der gfreit sich, weuler derf aufaungen:

„Ich-möcht gscheit sein, wie noch nie!“

Die Fee mitn Zauberstaberl deut:

Und BLINK! mochts: gschehgn schon is!

Auf aomoi waß er voller Freud,

Wüvü drei moi drei is!

Zum Zweiten sogt die Fee auch schon:

„Wos is? Wos wünscht sich er?“

„Ich mecht“ mant der in ernstem Ton

„Vü gscheiter sein ois er!“



BLINK! Mochts und glei drauf waß der Maunn

Der wos nie woar auf Droht,

Wieso man Oarbeitslose kriagt

Und-waunn der BILLA offen hod!



Zum Dritten wendet sich die Fee:

„Nau, Glückskind Nummer drei,

Wos wünscht dir du und moch jetzt schnö,

Weu noch bist du dabei!“



Der Angesprochene mant daunn:

„Huach, Feetscherl, wos i wü?

Fünf Moi so gscheit, wia die zwa san

Soa-Hirn, des wär mein Zü!“

Die Fee, die bremst eam glei amoi ei:

„Des solltest überlegn!

Erfüll ich deinen Wunsch dir glei,

Wärst vielleicht bös deswegn!“

„Papperlapapp!“ ruaft jener drauf

„Mir is des wirklich wichtig!

Gib mir des Hirn, und bau mi auf!

Glaub mir, da lieg ich richtig!“

Die Fee nickt nur, hebt leicht das Staberl

Und mochte eam bllitzsschnö schlau:

Erfüllt eam, wiaras gwünscht sich hod

Sein Wunsch: er kriagt a Frau!