Die Himmelsbewerber

DIE HIMMELS-BEWERBER



Wias schon in Religionsheft steht:

So leicht kummt ma in Himme net!

Nach dem Zitat vom Nadelöhr:

„In Himme kummst jo meistens schwör!“



Weu jeder hod, tuats eich net windn,

Auf seinen Konto hübsch vü Sündn!

Wer hod sein Schuifreind net vernaddert?

Am Sunndog no net d´Zeitung gfladert?



Wer is denn no net schwoch gewoardn

Und mit der U-Bauhn schwoarz gefoahrn?

Wer hod kan Sex ghobt vor der Ehe?

Wer bis doher ois ohstreit: wehe!



Grundsätzlich gibts an stoarkes Griß

Um d´Freikoartn fürs Paradies!

Sie können glaubm mir, daß des stimmt!

Weu ...obm, noch der Ankunft nimmt



Der Petrus sich beim Himmelstor

Jeden Bewerber einzeln vor:

Grod kummt ein Sportler schnell daher

Der ruaft: „ Petrus! Ich hatt es schwer!



Ka Dienst-Villa, kan BMW,

Ka S-Klass und ka Prämie!

Vü g´gruachlt hobi; nix verdient,

Woar nur bedacht, daß d´Maunnschoft gwinnt!“



„Es hat“ sogt Petrus „den Anschein

Du kannst kein Fußballer nicht sein!

Gaunz sicher kummst aus Österreich

Vom Ruderclub ´Zah aun und keich!´“



Damitst dich bei uns woihfühlst daunn:

Kraigst...Woikn 5. Mit Steuermaunn!“



Jetzt schreit aner: „Petrus, ich waß,

Des mit die Woikn is a Kas!

Da fehlt System, da fehlt die Norm!

I siech, do brauch ma a Reform!“



Der Petrus kriagt den fadn Blick:

„Nau, daß du do bist! So ein Glick!

Besser, waunnst dir die Aunsproch spoarst,

Weu daß´d politisch tätig woarst,



Is kloar. Weust sinnlos quagln muaßt!

Damits´d dich wieder abkühln tuast,

Kriagst zugeteilt, daß es sich lohnt:

Die Wolke 12. Gewitterfront!“



Jetzt zupft den Petrus wer am Rock:

„Du, Petrus, ich hätt eine Frog!

Mich plogt schon d´längste Zeit a Surg:

Darf ich hinein? Ich woar Chirurg!“



Der Petrus draht sich um und mant:

„Bei uns bist sicher eingeplant!

Und auch für dich wird sich wos finden!

Nur: Lieferanteneingang: hinten!“