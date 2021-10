DIE HÖHEREN POSITIONEN

Ein Rabe sitzt auf einem Ast,

Wie das für einen Vogel passt.

Beschäftigt ist er eher net:

Sitzt do, tuat nix und schaut nur bled!

Da kommt herzu ein zweiter Rob,

Huckt sich nebm eam zu einem Stop:

„Wos mochst do, waunn ich frogn tät?“

„I tua nix und ich schau nur bled!“

„Guat!“ mant der andre „Moch ich auch!“

So sitztn do nach altem Brauch.

Da kommt unten her eine Gans :

„Es zwa do obm, sogt mir doch ans,

Wos mochts es, waunn ich frogn tät?“

„Mia tuan nix und mia schaun nur bled!“

„Des gfoit ma!“ ruaft die Gans „wie nett:

I tua a nix und schau nur bled!“

Und wias so sitzn, kommt heran

Der Fuchs. Schaut sich des olles an

Und ruaft entzückt: „Wos mochts es do?

A Gans, zwa Robm? Das stimmt mich froh!“

Do ruafn olle drei wia bstöt:

„Mia tuan nix und mia schaun nur bled!“

„Ob ich,“ mant drauf der Fuchs „des kaunn?

I werd-a nix tuan und nur bled schaun!“

So sitzns olle vier beinaund

Robm, Gans, Fuchs und schaun bled ins Laund!

Daunn…frisst der Fuchs die Gauns. Is kloar,

Was freilich zu erwarten woar!

Gleich drauf taucht auf ein Jägersmann,

Legt trocken auf den Fuchs jetzt an

Und…Peng! Do braucht sich niemand wundern!

Jetzt mant der ane Rob zum aundern:

„Wos immer ich bestätigen kaunn:

Ungstroft nix tuan und nur bled schaun

- Des muaß ich sicher net betonen -,

Kaunnst nur in d´höhern Positionen!“