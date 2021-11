DIE KRANICHE DES SMEJKAL FRANZ



Zum Stadion in Proter unt

Zu seiner oidn Freundesrund,

Zum Lederlaberl-Quöler-Taunz

Do hatscht der harbe Smejkal-Fraunz!

Sei Schmäh, der is scho ollerhaund!

Vur Lochn biagn sich d´Leit

Waunn er die Wuchtln nochranaund

Aufs Spüföd obeschreit!.



Die Spaunnung hod eam viaregrissn,

Jetzt kreizt er d´Jesuitnwiesn!

A Taxi, des is doch ka Muaß,

Zu so an Metsch, do geht ma z´Fuaß!

Scho siecht er vurn, es is net weit,

Die Flutlichtmostn steh

Und mit eam ziagn die gaunze Zeit

Fünf Krauner in der Höh'!



Und freindlech ruaft er hoch: „Hallo!

Es sads jo ollerwäu no do!

A wengl Glick waunn mir heit hobm,

Dann prack man HSV scho zaumm!

Euch ois Maskottchen is net bled!

Daß mitkummts, is a Freid:

I glaub, heut schlogma d´gaunze Wöt!

Mir san zum Sieg bereit!“



Und munter hatscht er jetztn weiter

In Richtung Stadion. Doch leider

Siecht er gaunz plötzlich vur eam schteh

Zwa Räuber. Des is goar net sche!

Jetzt muaß er kämpfn um sei Lebm

Gegen die zwa feign Schlurf!

Doch er hod glernt nur Krügln hebm

Und kane Schuiterwurf!



Do schreit er: „Hüfe! Höfts mir do!

In Stadion do schtürmens scho!

Die Püs, die zwa, die woin mei Göd!

Gibts kane Kiebrer auf der Wöd?!“

Die Strizzi ober loßt des koid,

Gleich haut eam zaumm die Bruat!

Sein Hilferuf zerrinnt in Woid,

Mit der Marie sans furt!



Und wia eam scho die Augn fost brechn,

Do schreid er auffe: „Tuats mi rächn!

Es Krauner, wos do obm so schwirrn,

Gebts eana urndlich wos auf d´Birn!“

Gottlob, nach aner Viertlstund,

Bevur er no verbliat,

Find eam a Maunn, der durt sein Hund

Zuföllig äußerln führt!



Und blitzschnö geht die schlechte Kund

In Stadion von Mund zu Mund:

„In Fraunz hobms in die Goschn g´haut!“

Und glei wird die Enttäuschung laut:

„Um Gottes Wün, des wird ka Freid!

Uns föht in Fraunz sei Schmäh!

Wäu ohne eam, sads es denn gscheit,

Is Metsch nur hoib so sche!



In Schwoazn wearma heit net schimpfn,

Do miaßt uns scho der Franzi impfn!

Und s´Bier schmeckt a so richtig net

Waunn nur der Fraunz bei uns sei tät!

Hod eam vielleicht nur wegn an Brezl

A Neider ane poscht?

Woar des leicht goar a flocher Spezl,

Der jetzt sei Göd vernoscht?“



Und hin und her, so geht des Rotn,

Es trauern Türkn und Krawotn

Und kaner kaunn sich vurstön recht,

Wer in Franzi so traktiert hom möcht!

Doch plötzlich wirds in Stadion schtü:

Ka Popkorn hört ma foin!

Und kaner, und des haßt scho vü,

Traut sich a Bier no hoin!



Unt´ kumman, wia ausn Talon,

Zehn Sandler auf die Oschnbauhn!

Ohgfetzt und stinkert und vermummt,

Des Letzte, wos in Wien vurkummt!

Die gengan jetzt, mitn starrem Blick,

In Gleichschritt laungsaum los

Und arretiern auch jetzt kan Tschik:

Des haßt bei d´Sandler wos!



„Hörts zua, mir san die Sandler-Crem!

Und waunn mir a nur Vierterln hebm,

Do wiß ma doch, wer Freind und Feind,

A waunn des maunchmoi aunders scheint!

Wer zoiht, der wird ins Herz geschlossn.

Den griaßma jedn Tog!

Der Fraunz, der hod uns lebm lossn,

Mit Gin, mit Bier, mit Grog!



Jedoch wem vur uns Sandler graut,

In Herzn homman scho durchschaut:

Kan Deut is besser er ois mir!

Ihm weisma stolz die Wirtshaustür!

So aner hod in Fraunz heit gschlogn!

Wer zoiht uns morgn des Bier?

Mia kriagn des Gfrast scho no bein Krogn!

Oh, Fraunz, des schwör ma dir!“



Und fertig sans jetzt mit der Rund´

Bedrohlich schwebt der Sandler Kund´

Sie gengan in d´Kabin danebm

Wo sie sich glei an Doppler gebm.

Und unter d´Leit, die Spaunnung hockt

Es riaht sich net a Laus!

Es is, wia waunn der Wirt hätt gsogt:

„Schleichts eich! Is Bier is aus!"



Do hört ma plötzlech von Juche

A Stimm, die ruaft: „Jo, meiner Sö!

Der Sandler Rache is ka Pflaunz

Do san die Krauner! Die von Fraunz!“

Und übern Stadion, goar net hoch,

Durch d´Massn geht a Rauna,

Do fliagn, wie herbschtöt, noch und noch,

In Fraunz seine fünf Krauner!



„Von Fraunz? Der wos uns heite föht?“

„Von Fraunz, Der oiwäu hod a Göd?

Der immer aufrecht woar und grod?

Wer woar des, wos do gruafn hod?“

„Do stimmt wos net, des is markant

Jetzt homma ober gnua!

Schnappts Eichan! Und den wos er gmant,

Den pockts glei mit dazua!“



Der Räuber kriagt in Schweiß, in koidn,

Am liabstn hätt er d´Pappm ghoidn!

Doch es is z´schpät. Ma prackt´s um d´Read

Und hauts in d´Goschn, wiases g´hört!

Ma siecht, a so wias die zwa begln,

A waunn die Gschicht verraucht:

Sei immer nett zu olle Vögln,

Wer waß, für wos mas braucht!