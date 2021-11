DIE KUNST DER SELBSTVERTEIDIGUNG



Es werds des sicherlich net glaubm

Daß mir mei Börsl gfladert haumm!

Was woar den Gauner sein Gewinn ?

Ein Vorverkaufsfoahrschein woar drin!



Waunnst täglich Zeidung glesn host

Kaunns sei, daß dich der Mut verloßt:

Do kolportierns von Taschlziager,

Von Einbrecher und Fraunwürger!



Maunchmoi tram i erfinderisch,

Daß i a so ein Gfraßt derwisch!

Do nimmin, zreißna in der Luft!

Daß eam der Schmäh ausgeht , den Schuft!



Und sachte druck i eam auf d´Rerd,

A Nosnreiberl, wie sichs ghört,

Daunn schiaßi eam auf fuffzehn Joahr

In eine Einzelzelle! Kloar!



Doch in der Fruah daunn, bein Kaffee,

Is ois wieder wie eh und jeh:

I bin und bleib ein ..Trauminet,

Der wos kan Menschn weh tuan tät!



Grod les bein Frühstuck ich die Chronik

Und potz mich aun mitn Bienenhonig,

Do prangt mir a Annonc in d´Augn:

"So kannst du jeden Feind verjaugn!



Komm nur zu uns und lern Karate!

In dein Bezirk wirst du Der Pate!"

Nau wumm! Do gehri hi auf d´Nocht!

I lern Karate! War jo glocht!



Und glei zum Bankomatn hi

- Daß der no auszohit , wundert mi -

Fünf Hundert. Für mei Sicherheit!

Auf d´Nocht bin i daunn durt und läut:



Die Tür geht auf, und graziös

Schteht drin a Schlitz-Augn-Poker-Face!

Vierzg Kilo, zaumt die Bergschuach, knopp

Der buckt sich obe jetzt salopp



I buck mi a und schau am Bodn

Wos suacht er denn? I kaunn nur rotn:

Noch aner Wäu, i gschpiar scho s`Kreiz,

Do is er auch schon müd bereits.



Er richt sich auf und geht vuraun.

Weus finster wird, bleibi dicht draun!

Des woar a Bledsinn, waß i heit:

Blitzschnö draht er sich um und schreit:



"Juurrriaaaaunn, kounajaaiin!!"

Vur lauter Schreck brems i mi ein!

Woahrscheinlich mant der Asiatler:

"Geh net so knopp, du Unsymphatler!"



Daunn kumma in ein rundes Zimmer.

I hör no grod a zoarts Gewimmer

Und siech, wie hintn bei der Treppm

Zwa Gschlitzte grod an außeschleppm!



Ich wend mich zum Karate-Herrn

Und möcht mein Rücktritt ihm erklärn.

Do buckt sich der scho wieder obe!

Bis fost am Bodn mitn Schnobe!



I bin jo höflich, tua net fluachn,

Und hüf eam wieder amoi suachn !

I buck mi a, renn umadum,

Mei Ruckn is wiara Sichel krumm!



Und auf amoi schpringt er mi aun:

Dabei hob i eam goar nix taun!

Er, in der Luft, horizontal,

Tritt mir gegn d´Brust! Fänomänal!



Gaunz logisch schlogt sich hier zu Buch

A netter Serien-Rippnbruch!

Ich zöh nicht zu seine Bekanntn:

Nahtlos treibt er jetzt sei Handkantn



Blitzschnö gegn meinen Schädl vor

Da stellt sich ihr in Weg mein Ohr:

Mein Haummer, Amboß und Schteigbügl

Hobm gmant, sie kriagn Red Bull und Flügl!



Die drei hobm des net können fossn

Und mich ob jetzt nur taumeln lossn!

I denk ma: irgndwos kaunn net schtimmer:

Es woar soa ....Nebe in den Zimmer!



Sche laungsuam mocht mi schon rabiat

Der grobe Nahkampf-Asiat!

In mir erwocht die Resistaunce,

Nur... leider bin i noch in Traunce!



Des merkt natürlich mei Bezwinger

Und bricht mir höflich alle Finger!

Sofurt keich i eam schoarf ins Uahr:

"Wüst aufhörn, Winzling? Host net gnua?"



Drauf gibt er mir die.. Niernscher:

Do wird normal des Lächln schwer!

Ois Zuckerl setzt der Sushi-Maunn

Mir noch an Nacknhebl aun!



Der pickt aun mir schon wia a Laus!

Doch loßt er urplötzlich mich...aus....,

Schpringt auf und ...beigt sich obe glei:

Gehts wieder aun, die Suacharei?



Und außerdem muaß noch dem Fron

I sicher auf die Gips-Station!

Die zwa Gehilfn haun gelossn

Wian oidn Teppich mich auf d´Stroßn!



Wiari so lieg, do schteht vur mir

A Räuber: „Dos is main Revier!

Chef! Du Karate, isch Pistole!

Bleibta cool! Her mit die Kohle!"



Zaumt meine z´trümmertn 5 Rippm

Kriacht mir ein Lächeln über d´Lippm!

Ich keuch mitn schmerzverzerrten Gsicht:

„Huach, Blödmann! Des spüts heute nicht!



Von mir kriagst, glei wirst freudig springer:

Zwa zquetschte Niern, zehn brochne Finger!

A schwocher Obmd für dich, du Ratte:

Mei Kohle? Hod der Asiate!“