DIE KUNST DES GASGEBENS



Ob fulminante Weihnochtsfeier,

Oder ob Fruahstuck mit 5 Eier,

Ob elegantes Seminar,

Ob Freßbankett fürn Opernstar,



Die vorgenanntn Schlemmerein

Bringen uns meist nur Schererein:

Gaunz speziell in Bauchbereich

Is des bei olle Menschn gleich:



A Gasfabrik mit Peristaltik

Erzeugt durtsöbst, und zwoar gewaltig,

Ein Gas, wöches erscht freigesetzt,

Des Nochbarn Riechorgan entsetzt!



Drum wird jo immer sanft entlossn,

Wias gasgebm auf der glottn Stroßn:

Daß niemand weiß, wer hier gesündigt:

Man hod inkognito gekündigt!



Mitunter wird auch der Ballast

Zur schmerzhoft zruckgewiesnen Last!

Daß ma´s nur recht boid nimmer gschpiert,

Sog i eich, wia mas wegserviert:



Waunn auf sein Traktor obm da Laundwirt

Scho die Verdauung eklatant gschpiert

Da foahrta quer zur Furche kurz:

Und schenkt auf Raten her den Furz!



Und im Theater die Sofflös?

Durt werdn die Schauspüler nervös:

Weu, setz d´Madam do unt an frei,

Wird aus an ...Schwank ein ...Hamlet glei!



Bein Doppesalto am Trapez,

Schnö reagiert der Schpringer schtets:

Weu, waunn ers hört bein Fänger knoin:

Gibts a Gesetz nur: loß di foin!



Die Tipmamsell mocht grod ein Kürzl

In den Moment druckt sie ein ...Fürzl.

Sie (vorbeugen!) prüft ihrn Tisch. Daunn sogt sie heiter:

"So, Herr Direktor! Geht schon weiter!"



Wos glaubm´S, wos mi am meistn gift?

Des san doch die, wos foahrn min Lift!

Do schtöns an Koffer in d´Kabin,

Schteign draufhin aus. Und mir san drin!



Für d´Menschheit gäbs nur wenig Kummer,

Waunn jedsmoi mit an so an Brummer

A wengl Blödheit, Gier und Neid

Mit außefoahrert. Wär des gscheit?