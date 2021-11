DIE PARKPLATZSUCHE

A Einkaufszentrum vur der Schtodt

Des wos a schippe Kundn hod,

Doch leider kane Parkplätz nicht,

Is Schauplotz foigender Geschicht:



An jedn Saumstog in an Monat

Do werdn die Autofoahrer zaunert:

Sie foahrn a hoibe Schtund in Kras:

Ka Luckn frei: des is ka Schpaß!



Und grod wird in der viertn Reih

Gaunz unverhofft ....ein Parkplotz frei!

Do schiaßt von links a Klawogn zuwe:

Drin schtimmens aun schon ein Gejuwe!



Doch gfrein sich die Insassn z´fruah,

Weu: es ergibt so die Natur,

Daß, waunn an s´Glick wos Nettes schenkert,

Des mehr Leit segn, ois wos ma denkert!



Von rechts prescht zuwe jetzt a Schtern:

Des hod kein Kleinwognfoahrer gern!

Aufs Gas kurz, wengan Plotz gewinn:

Und olle zwa san fost scho drin!



Nur leider fost. Es geht nix weider!

Sie stiern sich aun, die Parkplotz-Neider!

Und d´Windschutzscheibm is die Begründung

Für d´schallgedämpfte Sichtverbindung!



Und glei gehts aun: „Wos soi denn des?

So gehts jo net, san´S ma net bös!

Und Diskussionen wülli ka:

Fohrn´S zruck, Sie Unglückseliger!“



„Homm Sie außer an klanen Hirn

A wengl Nebe in der Birn?

Wos soi die Aktion, die seichte?

I woar jo zerscht do. Oiso: schleichde!“



„Die Foahrer von die Protzkarossn

San d´greßtn Dodln auf der Schtroßn!

Fühn´S Ihner nur net unschlogbor!

Weu, waunn i Gas gib, daunn san´S goar !“



„Mit den Schnösieder? Paßn´S auf,

Sunst huckt se no a Hendl drauf!

Und briat Ihna, gaunz unscheniert,

Wer waß, wos daunn aus Ihner wird!“



Die Zeit is reif zum Ausschteign jetzt!

Die Fraun, die hängen gaunz entsetzt

Und ruafn: „Schpinnst, hearst? Geh net auße!“

Die Herrn schrein nur: „Du host jetzt Pause!“



Daunn schtengens do und schtiern sich aun:

Und kaner waß, wer kummt jetzt draun?

Die schturn Blick san animalisch,

Die Köperhaltung: theatralisch !



Und endlich sogt der ane: „Sie!

Kumman´S leicht aus der Psychatrie?

Jetzt warn´S jo nimmermehr zum Rettn,

Bei uns, in ...Hintertruttmannsstettn!“



„Aus Hintertruttmannsstettn? Ha!

Und do am Parkplotz! Oiso na !

A Wunder, daß ma uns hobm troffn:

Mir san aus... Oberschlaznhofn!“



„Aus Oberschlaznhofn, wos?

Do kennen´S doch die Brantner-Ros'?“

„Die Aun gschitte? Die Frau von Pschesta ?“

„Nau, lieber Herr! Des is mei Schwester !“



„Entschuidgn´S, san´S net präsant!

Wia ma so redt! Woar net so gmant!“

„Jo, is scho guat, is scho oke:

An klanen Huscher hods jo eh !



Hearst, Mizzi, schau! Des wirst net schoffn:

Die san aus Oberschlaznofn!“

Der aundere winkt seiner Gretn:

„Wos sogst? Aus Hintertruttmannsschtetten!



A so ein Zufoi ghört begossn!

I schlogert vur, daß mia verlossn

Die unverhoffte Kampf-Arena:

I man, bein Heirichn is schener!



Am bestn wars, mir foahrn glei furt

Und außerdem gibt’s Parkplätz durt!“

Glei drauf sans weg. Und unheilschwer

Liegt eaner Parkplotz. Öd und leer....



Do schiaßt von links a Klawogn zuwe:

Drin schtimmans aun scho ein Gejuwe!

Von rechts prescht jetzt dazua ein Schtern:

Des hod kein Klawogn-Foahrer gern...

usw usw.....