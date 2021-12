DIE RADTOUR oder EIN GEFÄHRLICHER SPORT...

Ein Radl ist ein Drahtgefährt.

Darauf - vorerst noch unversehrt -

Der Radler. Motiviert und keß,

Im leuchtfarbigen Strampel-Dreß!



Es ziert den Kopf vom Radler-Ritter

So ein Sturz-Leder-Kopf-Schutz-Gitter,

Welches – zwar modisch nicht betört –

Im Fall des Sturzes sich bewährt!



Ein Radler denkt, er müßt´ jetzt radln,

M assiert gleich kräftig seine Wadln,

Stärkt raffiniert sich isotonisch,

Packt ein das Werkzeug, welches konisch,



Erklettert sein Veloceped,

Weil es sich besser fährt als geht!

Schnell küßt er innig Weib und Kind –

Weil die ja bald alleine sind -,



Und saust schon, pedalös und kühn,

In Richtung Wienerwald dahin!

Es wäre jedoch keine Radtour

(halb zehn ists eben auf der Kirch-Uhr),



Do platzt ihm mit dezentem Knall

Ein Schlauch. Der andre ist noch prall.

Sich schwingend von den Drahtgerüste,

Erwachen in ihm Flickgelüste!



Und bald schon bläst mit großer Lust

Den Pneu er auf zu neuem Wust!

Dann sitzt er auf und strampelt heiter

Mit hemmungsloser Inbrunst weiter!



Tief abgeduckt, weit vorgebeugt

(nicht ahnend, daß die Bremse streikt),

Läßt er den Renner abwärts zischen:

Die Kurve muß er gut erwischen!



Nur fehlt ihm leider noch der Faktor,

Daß sich dortselbst bewegt ein Traktor!

Die Lenkbewegung wird ..artistisch,

Die Fortbewegungsart...ballistisch!



Schon fliegt der so getäuschte Radler

In Segelstellung, wie ein Adler,

Und klatscht, wie eine trunk´ne Fliege,

An eine Tür nach Kellerstiege!



Sein Drahtgefährt wird massakriert.

Ihm selbst, Gott Lob, ist nix passiert!

Der Radler, flug technisch belehrt,

Sammelt nun ein sein Drahtgefährt!



Gleichgültig schluckt der Müllcontainer

Den einstmals chromverzierten Renner!

Indes, der Radler fühlt verbittert,

Daß seine Strampel-Lust zerknittert!



Und die Moral von der Geschicht?

Fahre nie ohne Aussicht nicht!

Denn: wer zu schnell durchs Leben fegt,

Riskiert, daß irgndwaunn eam zerlegt!