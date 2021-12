DIE SCHLAFLOSE NACHT



Maunchmoi in Lebm, do kriagst an Zund:

Do foahrast weg auf fit und gsund

Jedoch vur jeden Muskel-Fron

Checkt ma kurz o sei Konschtruktion.



Zu dem Behufe gibts Schpitäler

Und liegst auf Klass, geht olles schnöller!

Und weu ich zoih die Prämien immer

Homs glegt mich in ein Dreibett-Zimmer!



Links von mir ein Verkaufs-Direktor

Rechts schlummert saunft ein Haar-Korrektor!

So liegma drin ois wia die Weckn

Und woartn ..... auf des Body-Checkn!



Um zehne woar die Schwester do

Und säuslt: "Drahmas Licht jetzt o!

Weu so ein Checkerl, bitte sehr,

Is aunschtrengend! Des nimmt Euch her!"



I woa hundsmiad. Hob i mi gfreit!

Und moch mich fir die Nocht bereit

Schliaß schon die Augerln, ungeschtört,

Do faungt jetzt aun ein Schnoarch-Konzert:



Der Herr Verkaufsdirektor saglt

Danebm der Hoarkünstler, der hacklt!

I glaub, die hom doch hintern Gaumen

Eibaut asepte Pressluft-Haummern!



Die zwa, die sagln um die Wett,

San zementiert in eanan Bett

Und i dearf woch bleibm und nur hoachn,

Wias links und rechts genüßlich schnoachn!



Wos die zwa sagln, is des fraunk?

Wia solli schlofn? Mir wird baung!

Verbotn gheart die Saglarei!

Do foit ein oider Trick mir ei:



I hob scho ghört, waumma so ....pfeift,

Der Schnarcher inschtinktiv begreift,

Daß er mit seinen Schnoacherl-Trauma

Sein Zimmer-Nochboan geht am Haummer!



Nau, amoi kurz die Lippm gschpitzt:

Ein schoafer....., und ois woar gritzt!

Wie auf Beföh homms eigschtöt glei

Die klinisch-reine Saglerei!



I richt mi zrecht. A Woihtot, ehrlich!

I wea jetzt büsln, ach wie herrlich!

Schon sink ich in an leichtn Schlummer

Do heari den Direktor brumma!



Genau bein dritten Auffeziager

Setzt pünktlich ei der Federn-Biager!

Und hämmert ein Stakkato obe,

Woahrscheinlech zreißts eam glei sein Schnobe!



Hellwach woari! Könnan´S ma glauben!

Zu hoch hingen des Morfeus' Trauben!

Ein kurzer ..... durchs Dreibett-Zimmer:

Und ruhich woans! Sie schnarchten nimmer!



Mir foin die Augn von söber zua:

A bißerl Schlof wü i doch nur!

Jedoch zu meiner ärgsten Qual

Setzt ei des Duo Infernal:



Jetzt wechslns grod auf Bariton

Daunn Boss, Sopran, Alt-Saxophon!

"Befreits mi!" ruafi "Höfts ma do!

Sunst schtirb i noch in Stereo!"



Blitzartig zuckt durch mei Gehirn:

I muaß wos aunderes probiern:

Do gabs an Laut, phänomenal,

Den produziert man nur .....dental!



Die schnoarchn in Manier, in bester

Grod Mahlers Fünfte, vois Orchester!

Mittn in a Sequenz, a leise,

Setz i jetzt ein - exakterweise -,



Mein ... ! A schens Gerangl

Homms kriagt med mein Dental-Triangl!

Und auf woans! Aus min Musiziern!

Doch glei drauf saglns wia die Irrn!



Die Klinik scheppert bis zum Doch

I kumm mitn Zutzln goar net noch!

Mitn Pfeifn a net! I wia deadley

Mit dena eanan Köhkopf-Madley!



Und mit der bledn ...Zutzlerei

Hob ich mir praktesch zogn dabei

Drei Inlays und zwa Jeckett-Kronen!

Jetzt muaß i sicher net betonen



Daß ich verlorn hob diese Schlacht.

Wehrlos woar i den Rest der Nacht:

Weu: ohne Zähnt ka ...Zutzlerei

Min ...Pfeifn woas daunn auch vuarbei



Die volle Nocht hob i nur ghört

Ein männlich-ehrlich Schnoarch-Konzert!

Die Schwester in der Frih mocht d´Bettn

Und mant: "Sie san so ....weggetretn?"



Die Augerln miad, is Gsicht gaunz weiß

So schaure aus wia echter Greis.

Am Bett sitz ich im Nachtgewaund

Mit meine Kronen in der Haund!



Die Morgn-Visit verschteht sofuat:

"Jo, Schwoazerl, woima leicht scho fuat?

Jetzt tuamma, weu mia san jo klug,

Die Zahnderl schön ins Glasl zruck!"



Nau, laungsaum iberzeigis scho:

I wär auf Untersuchung do!

Und a net ochzg und a net greisig

I bin earscht zwaradreißg (plus dreißig)!



I waß, waunn i net gwinn des Gschpü,

Bringans mi no auf d´Geriatrie!

Do wochn auf grod meine Buam:

Die san natürlech schwer in Fuam



Weu büslt homs wia d´Sölechkeit

Und i? Hob ghobt in Wochdienst heit!

Die Schnoacharei vergiß i nimmer:

Ich zioh jetzt auf ein Einbett-Zimmer!