DIE TEUFELS-MASSAGE



Sie sehn jetzt an Massage Thriller.

Die Hauptdarstellerin: Ludmilla.

Das Opfer dieser Tragödie

Bin, wie Sie richtig rotn, i.



Der Ort der Handlung: ein Hotel

In Hainburg oder Petronell.

Ihob ghobt ein Arranschment; ein Gaunzes:

Wellness, Beauty und so Schmonzes



Und inbegriffen in der Gage:

A Gutschein für eine Massage!

Am zweitn Tog wachl ich schon

Mitn Gutschein bei der Rezeption!



Der Jüngling am Empfang wirkt gschreckt:

„Hobm´S Ihnen des ...guat überlegt?



Bei uns massiert doch die Ludmilla!

Die woikt die Gäste blau und lila!

Meist brauchma nochher“ so gelobt er

„Den Christophorus-Helikopter!“



I denk: „Wos san denn des für Faxn?

Mir war noch ka Masseuse gwachsn!

Ludmilla! Auf zum Kampf! Ka Frage :

Ich bin dei erste Niederlage!“



Um fünfe gehri daunn in Keller

Plakat von L´Oreal und Wella

Begleiten mich den Flur entlaung

Doch weiter hintn in den Gaung



Werdn d´Büder immer depressiver!

Von Koarlsplotz, von …Teneriffa,

Von Ballermann, Süd-Ost-Tangente,

Daunn Obflughallen, überrennte!



Am End von Flur zu meiner Rechtn

Aungstroiht von aner Büderleichtn

Erkenn ich jetzt - hobm die an Klopfer? -

An Friedhof für Massage-Opfer!



Na, mei Entscheidung is net schwer:

Massage hin, Ludmilla her,

I denk mir, besser, i drah um,

Bevur ich zur Ludmilla kumm!



Und militärisch einwandfrei

Moch ich a Kehrtwendung jetzt glei

Und ...schau genau, mei Hoffnung bricht,

In der Ludmilla ihr Gesicht!



Es gibt oft in an Menschlebm

Momente, die die Stimmung hebm!

Doch des Massasch-Flur-tête a tête

Woar sicherlich a soicher net!



Im Halbdunkl vur mir,. ei potz!

Steht ein zu Mensch gewordner Klotz!

Hängertn Uhrringln net draun,

Ich hätt geschworn, des is a Maunn!



Sie streckt mir d´Haund hin: „Dobre dan!“

Und ich, in mein Massage-Wahn

Schlog ein! Nau bum! Ui, du mein Lieber!

I glaub, mir foahrt a Paunzer driber!



Der Schmerz zuckt auffe bis ins Hirn!

Schon faungt sie an zum Offeriern:

„Ich chabe fir Sie Therapie:

Japanisch!! ´Haja samma hi!´



Ich schüttl schmerzverzerrt mein Haupt

Verneinungen? Worn nicht erlaubt!

Sofort erhöht jetzt, taktisch klug,

Ihr Schraubstock-Handerl leicht den Druck!



Kloar, daß ich unverzüglich nick!

Der Schmerz ziagt prompt sich wieder zrück

Und sie mich eine in d´Kabin!

Dort prackt sie mich aufs Massage-Bett hin



Und lahnt sich auf mein Brustkorb drauf!

Ich glaub, i moch mein letztn Schnauf!

Ihr Blick, handbreit vur meine Augn

Tuat grimmig sich in meinen saugn!



Gleichzeit hod ihr Schraubstock-Haund

Mei z´quetschtes Pratzerl zoart umspaunnt!

Sofort bestätig ich ihr leise:

„Massage bitte! Ansatzweise!“



„Was? Ansatzweis? Nicht sehr gescheit!

Weil mein Programm ist Seltencheit!“

I denk grod noch: „Wos kann des werdn?“

Schon gspier ich einen Druck, an schwern



Im Bauch. Ich schau und mir foit auf:

D´Ludmilla mocht an Kopfstand drauf!

I man, ich bin in den Moment

In eine Daumpflok einegrennt!



Korrekterweis werd ich verkehrt

Von der Ludmilla aufgeklärt:

„Das ist japanische Massasch!

Und chilft bei Potenz-Sterung rasch!“



Dabei druckts mir ihren Kopf in Bauch,

Daß i beinoh mei Sö aushauch!

In meine Darm, do zwickts und brennts!

Ich frog: brauchst wirklich a Potenz,



Waunnst unter der Ludmilla steckst

Und bald elendiglich verreckst?

Schon stellt sie, hemungslos gelossn,

Ihrn linkn Fuaß mir unter d´Nosn!



Synchron, daß ich nicht drauf vergesse,

Setzts wieder ein ihr Handschlag-Presse!

Der Druck is mörderisch genug!

I muaß glei Luft hoin mit an Zug,



Und saug über ihr Fersenbein

Die Weite Rußlands in mich ein!

Jetzt setzt ihrn rechtn Fuaß die Dirn

Mir überraschend auf die Stirn!



Im Wolga-Rhythmus wiegen sich

Ihre zwa Schweißler auf mein Gsicht!

Kaleidoskopartig, im Stün,

Seh ich mei Lebm vorüberziehn!



Der Widerstaund in mir schreit: „Nein!

Des kaunn net olles gewesen sein!

Mein Lebm soit so ausknipsn rasch

Afoch a russische Massasch?“



I wü jetzt ham zu meiner Frau!

Weu ich wü wissen ganz genau,

Ob, weus in d´Lendn goar so ziagt,

D´ Japan-Potenz-Massasch schon wirkt!



„Ludmilla!“ krächz ich „San´S ka Schuft:

Steign´S obe, hearn´S! I kriag ka Luft!“

Doch sie? Taunzt auf mein Gsicht herum,

Daß ich nicht mehr zum Atmen kumm!



Des olles woar mir afoch z´vü.

Und ich verabschied mich gaunz stü

In einen Zustand, wohlumnachtet!

Ich lieg am Bett wie ausgschlachtet!



Jetzt foigt mein Ratschlag an die Herrn:

Lassen Sie niemois sich beirren,

Wenn Ihnen, seriös, gesittet,

Wer a Potenz-Massasch anbietet!



Was hülfts, gewönne man Potenz,

Waummas net aunbringt, letzten Ends!

Sie können niemand mehr beglücken

Waunn´S während der Massasch dersticken!