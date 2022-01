DIE UNHEIMLICHE PUTZE



Mei Frau hod wegn ihrn schwochn Kreiz

Des Putzn schon verfluacht!

Darum, s´is Wochen her bereits,

Hobm mir a Putze gsuacht.



Vorsichtig homma uns umghört,

Da wurde uns empfohlen

Die Milica : putzt wie sich´s ghört

Und hätt noch nie wos gstoihn!



Schon tags drauf läutets bei uns Sturm:

Ein Bomber von an Weib!

Ein hundertvierzig Kilo – Turm,

Ans neunzig hoch ihr Leib!



„Griß Gott!“ ruaft sie „Ich bin Milica!

Und moch ich reine Wohnung!

Wann bin ich fertig: Glanz und Glitza!

So krieg ich schene Lohnung!“



Wos uns ein bißerl stutzig mocht

Und uns leicht zittern loßt?

„Da Stundenlohn“ mant sie und locht

„Is exklusive Kost!“



Mei Frau sogt daraufhin zu ihr:

„Waunn´S uns entschuidgn tatn?

Mir gehn nur hinter d´Kuchltür,

Und wolln uns kurz beraten!“



In d´Kuchl schiabt mich d´Frau und zischt:

„ Die hundertvierzig Kila?

Waunn die ois frißt, wos sie derwischt ,

Brauchma Kredit beim Billa !“

„Beruhig di!“ sog i „sei wacker!

Ich glaub, die Soch is gritzt!

Und moch kann Kriag wegn aner Knacker,

Wos uns vielleicht stibitzt!“



Die Milica ward eingestellt.

Doch schon noch aner Wochn

Woars so, daß leider hobm gefehlt

Ausn Kühlschraunk a poar Sochn:



Mir kummen von der Oarbeit ham

Zwölf Stunden Plackerei!

Und freun uns wia a Hund am Bam

Auf Steak und Spiegelei!



I wü grod d´Post durchschaun in Zimmer

Da hör ich aus der Küch

Die Frau mit komischem Gewimmer:

„Otti!! S´is fürchterlich!



Die gestern kauftn Eier, Steaks,

san futsch!!“ Ich denk verdrossen

Bestimmt hod d´Milica, die Hex,

Sich des gut schmeckn lossn!



Vü Pech. Aun des miaßma sich gwöhnen!

So gab es nix zum Essen!

Und weu mir nix beweisen können,

Homma den Foi vergessen!



Doch laungsaum wuchs im Haus des Übe,

Wurd´ Milica zur Qual:

Täglich gabs nur Sand im Getriebe

Hinsichtlich Personal:



Kein Tag, an dem net etwas fehlte!

Mei Frau schon zurnig schnauft,

Weu wir nur des für uns Ausgwählte

Für d´ Milica hobm ´kauft!



Manchmal hommas befragt in Ruhe,

Doch sie? Hod nur geflunkert!

Drauf hamma in der Tiefkühltruhe

Im Keller ois gebunkert!



Guat gaunger is des nur a Wochn.

Mir hobm glaubt, wir san die Brenntn!

Doch d´Milica hod gleich gerochen,

Was wir ihr nicht vergönnten!



So kam es, ois woar wie ein Zauber:

Sie hats uns schwer vergolten:

Die Truchn? Oiweu leer und sauber,

Wenn wir was essen wollten!



Ka Red von Kochn! Soa Theater!

Wir kochten...nur vor Zorn!

Die Milica? Wurd immer blader

Und mir san schlaunker wordn!



Ob Käs, ob Bier, ob Straciatella,

Ob Yoghurt, Wurst, Pistazien:

Dies ois vertilgte immer schneller

Die Putze aus Kroatien!



Doch nach drei Monat hartem Kampf,

Daß mich der Herz schlog treff net:

Hat sie doch überm Wasserdampf

Mei Bank-Post glatt geöffnet!