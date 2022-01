DIE VERFOLGUNGSJAGD



Zwa woarme Bigmeck, zwa Frapee,

A Sunndog-Dienst und wenig Schmäh,

Zwa Funkgerät, zwa leere Mogn:

A Szene aus an Streifnwogn!



Der Beifoahrer wü obeschluckn,

Do tansase vur Schreck ohduckn:

Weu, wia waunns gab ka Polizei,

Fetzt doch ein <<<Schpuartwogn grod vurbei!



Der Beifoahrer, der schluckt und schnaubt:

"Am Giatl san nur Fuffzg erlaubt!"

Der Foahrer mocht glei Luft sein Ärger:

"Den hoi ma se, den Mini-Berger!"



Mit Blaulicht und mitn Martinshorn

Tuat d´Funkschtraf jo net laungsaum foahrn!

Jedoch der Kerl vurn, der braust,

Daß dena Urdnungshüter graust!



Jetzt zischt er, weul er n´Schwung grod hod:

Wia bein Forme-Ans noch Heulignschtodt!

Und weider gehts scho unverdrossn:

In Siebzehntn, durch d´Bergsteiggossn!



Die zwa hintnoch glei, mit Bahö

Nur leider is er eana z´schnö!

Min voin Karree wird obeblosn:

Rue de Casserolle: die Reinlgossn!



Kaum segns eam no, der nexte Leger:

Gegn d´Einbauhn! Wusch, hod der an Pecker?

Kaum schaust net, fetzt er eine scho

In d´Ameisgossn! Wosn net no?!



A waunn die Polizistn zischn:

Der Schpurtwogn is nicht zum Derwischn!

Jetzt blost er scho wie a Tornado

Noch Oitmannsdorf! Die Heh is a do!



Und obe mit hundert! Hintnoch die zwa Poli:

Inzersdorferstroßn: Avenü Ravioli!

D´Verfoigungsjogd wird immer schwarer

Der schpinnt, der Funksschtrafn-Verzahrer!



Jetzt zischt er in Neintn, der flotte Wastl:

Roßauerkasern: Driver-License-Castle

In Schottnring viare, soa Fetzerei!

Eine zum Koihmoarkt: jetzt homman glei!



Doch: jetzt iber d´Donau, a neiches Terrain!

Doch bein Gänsehäufe, do schteht des Kretin!

Die Verfoigungsjogd hod endlich ein End:

Die Polizistn springen auße behend,



Sie ziagn in Puffer, jetzt hommas gschofft!

Und ruafn: "Auße! Sie san verhoft!"

Die Tian gengan auf, und es sitzt kaner drin.

Die Wochleit san baff: jo, ...wo is er denn hin?



Und laungsaum wirds kloar: gaunz umsunst woar der Ritt:

Auch waunnsa´S nicht glaubm: des woar wirklich der KIT!