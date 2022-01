Die Verführung (Weil Fromme sehr schnell...)

DIE VERFÜHRUNG



Du siaßes, fesches Madl, huach:

Wos host denn Du fia tolle Schuach?

Die fesche Blusn! Und die Hoar!

I denk, du bist am Aufriß goar?



Mein Vater ist ein Priester, waßt.

I bin net irgnd a so ein Gfraßt!

Wos i nur will, is FLIRTEN jetzt:

Wie wärs, waunnst dich do zuwesetzt?



Jo, wiara Rosn in der Bliah!

Du, Mädl, gemma ham zu mir?

Huach zua, Du bist gaunz schön begehrlich!

Geh, hob ka Aungst! I bin net gfährlich!



Mein Vater is ein Priester, waßt.

I bin net irgnd a so ein Gfraßt!

Wos i nur will, is PLAUDERN hoid:

Geh, druck di her, is dir net koid?



Na siechstas? So schnö wird an woarm!

I tät gern sehgn die zoartn Oarm!

Geh, ziag glei aus den gaunzn Plunder

Und zeig mir, wost verschtecktst do drunter!



Mein Vater is ein Priester, waßt?

I bin net irgnd a so ein Gfraßt!

Wos i nur will, mein Kind, is: SCHAUN!

Bleib ruhig doch! Hob nur Vertraun!



Schau! Ohne Gwaund, nau is des nett?

Geh, kumm daher zu mir aufs Bett!

Im Liegn, do red sichs jo so leicht:

I bin des gwöhnt, waßt, von der Beicht'!



Mein Vater is ein Priester, waßt?

I bin net irgnd a so ein Gfraßt

Wos i nur will, mei Kind, is: KÜSSEN!

Passiert jo nix, das sollst du wissn!



Wos manst? Ich woitert nur des ane?

Jo, Baby, glaubst, Du bist allane?

I hätt dich herbrocht, nur fia DES?

Jetzt host mich gschockt. Jetzt bin i bös!



Mein Vater is ein Bischof, waßt.

I bin net irgnd a so ein Gfraßt!

Wos ich nur will, is LIEBE, Kind

Und daß das Glück ich heut noch find!



Nau, woar des schön? Wos hobi gsogt?

Am besten waumma net laung frogt!

Unschuidig woarst noch? Sogtst ma jetzt ?

Da bin ich aber doch entsetzt!



Weih-Bischof is mein Vater, waßt?

I bin net irgnd a so ein Gfraßt,

Der aner jedn d´Unschuid raubt:

Des host Du doch nicht wirklich glaubt?



Wos? Schön woar des? Und Du bist froh?

Mit mir, do is des immer so...

Wos sogts Du? Du wüst noch einmal?

Du bist vielleicht ein schwerer Fall!



Der.. Papst is doch mein Vater, waßt?

I bin kein unersättlichs Gfraßt!

Wos ich nur will, is: SCHLAFN, Kind!

Weil Fromme sehr schnell müde sind!