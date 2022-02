Die Vertretung (am Bau)

DIE VERTRETUNG



Auf aner Bauschtö in Hernois

Schteckt der Polier schon bis zum Hois

In Schwierigkeiten. Weu er hod

Kan Hackler, der eam s´Hoiz ohlondt.



Normalerweise schtört eam des

Net sehr. Doch heit grod is er bös:

Er hod mit aner Superschnittn

An Raund in seiner Bodehittn!



Do ruaft bei eam aun in Büro

Grod die Zentrale. Er hebt oh:

„Mia hättn do zwa nette Poin!

Die kennterst hobm um wenig Koihn!



„A so a Glick!“ ruaft der Polier

„Ich brauchs scho dringend, ober wia!

Die schickt der Himme, meiner Sö!

Setz in a Taxi! Ober schnö!“



Noch vierzg Minutn sans daunn do.

Zwanzg Euro kost des Taxi no

Und ausschteign tuan ..zwei Riesnlackl:

Milano, Jean, weiß Leiberl, Sackl.



Sie griaßn: „Guten Tag, Polier!

Sie habm a Arbeit bis um vier?

Das is der Wocsak, ich bin Blaha,

Und alle zwei sind mir aus ...Praha!“



´Nau servas´ denkt sich unser Freund:

´Des is a Hit. Und so wias scheint,

San die Polakn schtiftn gaunga!

Jetzt homma uns zwa Behm eingfaunga!´



Laut: „Ich Chef! Ich sagen, was du machen!

Du nehmen jetzt von Wagen Plachen!“

„Was? Plachen? Bitte nix verschtehn!

Vielleicht Chef zeigen, wie das gehn?“



„Natürlech, freilich, meine Herrn!

Fia neiche Leit tua i des gern!“

Und mit an bledn Gfüh in Mogn

Do schpringt er auffe aufn Wogn



Hebt aus an Lodn mit an Ruck

Schiabt gaunz perfekt die Plochn zruck

Und der Chauffeur sogt: „ Wunderbar !

Mochst für die Behm a Seminar?“



„So, Burschn, gemma, und zahts aun!

Jetzt zagts ma, wos a Tschech so kaun!“

Schön laungsaum faungans aun zum Hackln,

Sie ziagn sich goar net aus die Sackln!



In Schnö-Gehn homs grod auch kan Kult

Und in Polier reißt die Geduid:

„Nau, sogts amoi, es Powidltaschtn,

Kennts es vielleicht net schnöller hatschn?



„Von Holz mir beide nix verschtehn!

Vielleicht Chef zeigen, wie das gehn?“

Nau, unser Freind, der mechts glei schtanzn

Doch siecht er plötzlich sei Romanzn



In ihrn Bikini und in Goartn

Bei seiner Bodehittn woartn!

„Jo, oisdaunn!“ schreit er, „schauts ma zua!

Und hoffentlich is daunn a Ruah!“



Noch aner Weu sogt er. „Hobts gsegn?

Jetzt tats eich endlich einelegn!“

Der Wocsak sogt: „Na, is das nett?

Der Herr Polier weiß, wie des geht!“



Doch boid, des Hoiz is laung net goar,

Do schrein die Tschechn wie in Chor:

„Ui Jessas! Jessas! Was is gschehn?

Mir kennen uns nicht mehr ...bewegn!“



„Paßts auf, jetzt zag i eich in Master!

Es sads und bleibts die greßtn Gfraster!“

Und gaunz alla londt er jetzt oh

Und hofft, sei Katzerl is no do.



Und wiara endlich fertig is

Do is fia unsern Freind scho gwiß:

Mit seine Knia, die wos so schebbern,

Wird’s gebm an Ausfall heut, an gröbern!



Grod wüll er wegfoahrn, doch do mocht

Der Blaha d´Tür auf. Und er locht:

„Herr Chef! Mir sind heit nicht ganz fit:

Sie, nehmen´S uns ein Schtickl mit?“



„Nau, gibts des? Des wird immer greana!..

Es werds mei Mausi kennalerna!“

Und wiara daunn zur Hittn kummt

Und eam vur Aungst der Schedl summt



Do mocht sein Mausi auf die Tür

Und ruaft: „Jo servas, mei Polier!

Kumm eine, schnö, und leg di hi

I bin gaunz narrisch schon auf di!“



Jedoch bein allerbestn Wün

Kaunn er kan Wunsch ihr heut erfün!

Do ruafts: „I woart und jetzt wüst pausn?

Vergiß mi, hearst! Schlofn kaunnst draußn!“



Kaum daß er waß no, wia eam gschiecht

Do liegt er draußt scho aufn Gsicht

Und gaunz verschwummen denkt er nur:

„Is des net sche? I hob mei Ruah!“



Nau, wiara aufwocht in der Frih,

Do waß er schon: Sie is dahin!

Und die Entteischung trifft eam tiaf,

Weu, aufn Tisch, do liegt a Briaf!



„Mein lieber Schatz! Verzweifle nicht,

Weil du zu schwach warst für die Pflicht!

Ich hab die Tschechen wohl gebeten,

Dich nächtens würdig zu vertreten!“