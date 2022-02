Die Werbung im Fernsehen

DIE WERBUNG IN FERNSEHN



A Krimi. Die siech i so gern!

Do derf mi wirklich kaner schtörn!

Es gibt grod a Verfoigungsjogd,

Mit Bombm -Ekschn, wia ma sogt!



Do saust mit hundertfuffzg der Mörder

Iber a Bruckn, wia a Gschörter

Und vuarn? A Strossnsperre, leider!

Jedoch der Kerl, der braust weider!



Er wüs durchbrechn, des is gwiß

- Ma waß a no net, wera is -

Woarscheinlech wüll er schterbm jetzt,

Bevuara sich in Häfn setzt!



Des san grod fuffzehn Meter no

I schtütz mi in Fotö scho oh.....

Do zagt mir s´Büd, i hob scho gnua:

A grüne Oim, a lila Kuah!



Ein Haus am See. Ois blitz und blaunk!

Die Hausfau: kampet, schlaunk und raunk,

In Vurzimmer, der Bodn glänzt

Geniern tuast di, waunnst driberrennst!



Die Tür geht auf und eine stürmen

Der Fraunz, der Poide und der Hermann!

Hintnoch in Hund no aun der Leine

So zahn´s in gaunzn Dreck jetzt eine!



In Wohnzimmer tuans schrein und brün,

Wäu jetzt tuans Indianer schpün!

Und hu p fn tuans, s´is no net gnua,

Auf d´Kastln und auf d´Garnitur!



Die Hausfrau? Schaut in d´Kamara

Und sogt: „Fia sowos hommara

Das neue PLUNZI , so ein Zauber:

Im Handumdrehn ist alles sauber!“



Die Wirklichkeit? Wär aunders gwesn:

Die Hausfrau, krumm, mitn nossn Besn,

Is no net mit der Oarbeit fertig

Und muaß no kochn aunderwärtig,



Verschwitzte Hoar, die Fiaß tan brennan

Do siechts die Gschroppn einerennan!

Sie schwingt in Besn und sie zischt:

„ Maschierts , es Bruat! Grod hob i gwischt !“



Oder: bein Mittogstisch, der Bua:

Der hod seit zehne scho ka Ruah

Wäu in Geschichte hod er heit

An Fleck kriagt auf die Schuloarbeit!



Der Vater gibt eam no in Rest.

Der frogt: „Wos hostn kriagt am Test?“

„An Fünfer!“ haucht der Bua und blatzt,

Er waß: jetzt hod er n´Vatern grazt!



Jedoch dersöbe sogt berührt:

„Es is kein Unglick net passiert!

Damit des woar das letzte Mal

Nimmst du ob heit: ´BLÖDI-VITAL!“



Ich hab seit Joahrn - und des is guat -

Mit USA net vü am Huat!

Weu durt aner am Ruader ist,

Der zündelt, hetzt und red nur Mist!



A so vü Scheiß im Schädl drin?

Do hätt doch eigentlich auch Sinn

Und dafür tät ich gleich plädiern:

Des Kitschimea für sei Hirn!



Oder: a junge Ehefrau.

Die waß natirlech hoargenau

Daß den Moment, wo d´Tia aufgeht,

Am Tisch des Bier und s´Papperl steht!



Sie? Is frisiert und gschminkt und resch

Und super gschoint. Mit an Wurt: fesch!

Der Maunn natürlich ein Menetscher:

Mitn Aktnkoffer und mitn Petscher!



Kummt eine, küßt sein Weib auf d´Waungan,

Kaunn sich vur Glick goar net derfaungan

Setzt si jetzt hin zum decktn Tisch,

Der wos verziert is künstlerisch!



Sie schenkt eam scho is Glasl voi,

Mitn Bier, ganz ohne Alkohol,

Oder sie löffeln in der Gruppn

Die ollerbeste Packlsuppn!



Die Wonne? Wer des glaubn kaunn,

Der huacht si jetzt die Woarheit aun:

Die Ehefrau, die tuat probiern,

Des Schnitzl dreimoi scho frittiern!



Seit anerhoib Stund wamts und woats

Die Eardapfen, die san scho schwoarz!

Der Eissalot is a scho braun,

Den kaunns glei wieder wegahaun!



Des Schnitzl liegt in woarman Fett,

Is schtoark verwaundt mit an Brikett!

Des muaß eam ober noch erklärn,

Daß des ein Schnitzl hätt soin werdn!



Der Tepp von Maunn kräut nicht daher!

Und wora is, darrotst net schwer:

Der Dodl sitzt zwa Stund bein Wirt

Und waß, daß s´gaunze Fleisch verdirrt!



Daunn kummt er ham und hod an Schwü.

Drum red er besser a net vü.

Er sogt mit leichter Überspitzung:

„Hod länger dauert heut, die Sitzung!“



„I glaub, du bist wo aungrennt, Oider!

Des Schnitzl frißt heit oisa koider!

A Bier wüst a? Des kaunnsta schiaßn!

Und drei Tog brauchst mi goar net griaßn!“