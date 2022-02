DIE WETTE

Des muaß ma sogn, bein Militär

Geht’s maunchsmoi ziemlich komisch her:

Dem Spieß foit längst auf ein Rekrut,

Der wos sich gar nix merkn tut:

Soll er sich drehn links umadum

So wendet er nach rechts sich um

Soll nehmen Deckung er im Grobm,

Oder ganz tief am Bodn robbm,

Rennt er nur ziellos umanaund

Und ist für d´Truppe eine Schaund!

Jetzt nimmt der Spieß den Löli her

Und sogt: „Mit Ihnen hob ich´s schwer!

Sie san jo z´bled zum Exerzieren!

Sogn´S, wie können Sie existiern?

Ich mein, do draußt im harten Leben,

Glaub ich, Sie greifen nur danebm!“

„Naja, Herr Spieß,“ meint jener drauf

„Ich pass auf mein Lebm ganz guat auf:

Tuan´S Ihnen deswegn nur net gfrettn:

Ich leb super! Nämlich vom Wetten!“

„Wer´s glaubt, wird sölig!“ meint der Spieß

„Kann nur für Ihnen ausgehn mies!“

„Iwoh!“ antwortet der Rekrut

„Von wetten leb ich schon ganz gut!

Damit ich das beweisen kann,

Trag eine Wette ich jetzt an:

Heut Abend , wenn es wird schon dunkel,

Habm Sie am Hintern ein Furunkel!

Darauf, Herr Spieß, wett ich mit Ihnen

Und hundert Euro werd ich gwinnen!“

„Haha!“ locht drauf der Spieß höchst froh

„Auf des Furunkel wett ich schon!

Sie san jo net gaunz kloar in Hirn:

Die Wett´, die werdn Sie glatt verliern!“

Nau, es wird dämmrig in der Stubm.

Es is grod ochte umadum,

Steht der Rekrut schon in der Tür:

„Die hundert Euro hol ich mir!“

„Nana!“ antwortet gleich der Spieß

„Nix is mitn Göd, denn ans is gwiß:

Ich hob schon gschaut:“ meint er jetzt barsch:

„Furunkel gibt´s kans auf mein Arsch!“

„Nau, so geht’s net, weil zuerst wird

Der Hintern von mir kontrolliert!

Oiso, gleich runter mit der Hosn!“

Gleich ist dieselbe runterglossn!

Der Rekrut kontrolliert genau

Und meint: “Oiso, waunn ich so schau,

Es is hoit schon diesig herinn:

Gemma besser zum Fenster hin?“

D´Hosn herunt, trippelt der Spieß

Zum Fenster wo es heller is!

Der Rekrut prüft und suacht genau

Daunn meint er traurig: „Wie ich schau,

Seh ich da kein Furunkel nicht!“

Der Spieß drauf: „Bitte! Sag ichs nicht?

Ich hab gleich gwusst, des geht danebm:

Von Wettn könnten Sie nie lebm!“

Der Hunderter wechselt die Hand:

„Man braucht“ meint der Rekrut „Verstand:

Des Wetten is a tolle Soch:

Hab ich um Tausend Euro doch

- Darüber wird noch lange gredt -

Mit meine Kameraden gwett´,

Dass-heut Obmd am Fenster vom Herrn Spieß

Sein Arsch nockert zum Sehgn is!“