DIE ZAHNSUCHE



Ein Zahnarzt tuat grod vehement

An ..Seufzer außestoßn:

Der ollerletzte Patient

Hod d´Praxis grod verlossn!



Er gfreit sich auf an nettn Obmd

Heut wird er auch wos trinken!

Drum schaut er, daß er boid hamkommt

Wo Bier und Schinkn winkn!



Er wü in Mauntl eineschlürfn,

Do hört er den Tür-Summer:

Des kaunn jo doch net woahr sei dirfn!

Wer soi denn jetzt noch kummer?



Er druckt in Knopf und frogt: „Hallo?“

Durchs Mikro geht ein Blosn:

(krächzen!)„Gutn Abmd! Kaunn i bei Ihner no

An Stockzauhn reißn lossn?



Sie miaßn wissen, Herr Denteur,

Der plogt mich schon drei Wochn!

Und sticht so hi und sticht so her

Und tuat nur laufend ..pochn!



San´S bitte jetzt kein Unmensch nicht

Und schickn´S mich nicht leiden!

Weil einen Zahn, der wos so sticht,

Darf ein Denteur nicht meiden!“



„Die Praxis“ sogt er ins Gerät

„Is heute schon geschlossn!

Sie san leider a bißerl z´spät

Gehn´S weiter drei Quer-Strossn: