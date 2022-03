EHEKRACH IN AUSTRALIEN



Ein Vater in Australien

Ruaft aun sein Sohn in London:

„Huach, Junge, es klingt jetzt nicht schön

Und stört den Tag, den gwohntn:



Das Weihnachtsfest steht vor der Tür!

Dei Mutter und ich leiden:

Tagtäglich streiten wir ois wia

Und jetzt loßma uns scheidn!“



„Vater!“ ruaft ganz verwirrt der Bua

„Wüst mich vielleicht verhöhnen?

Es zwa hobts von einander gnua

Und woits euch wirklich trennen?“



„Schau, Junge“ mant der Vater miad

„Bei uns gibt´s nur mehr Häkn!

Jetzt woima, daß rasch g´schieden wird

Und mir uns nimmer sehgn!



Ruaf aun in Hamburg gleich dei Schwester,

Sag ihr, wos bei uns rennt!

Der Wille ist es, unser fester,

Die Ehe wird getrennt!“



In Hamburg ruaft schon an der Sohn,

Die Schwester ist entsetzt!

„Jo, san die zwa gaunz deppert schon?

Wos soi der Blödsinn jetzt?



Huach, Bruderherz! Nur keine Sorgn!

Mir miassn eaner höfn!

Buch dir ein Ticket schnell für morgn,

Mir werdn uns unt gleich treffn!“



Daunn rufts den Papa aun daham:

„Du Papa? Spinnts es zwa?

Des is jo wie ein böser Tram:

Ihr scheidn? Gibt’s des a?



Fuffzg Joahr verheirat und daunn des?

Ihr soiterts euch doch schämen!

Woarts, streits net und sads net nervös

Und tuats nix unternehmen!



Und Papa! Ans sog ich dir gleich:

So einfach geht des nicht!

Schon übermorgn samma bei euch,

Weu sowos g´hört schnö g´richt!“



Der Vater legt auf und ruaft: „Linda!“

Sie drauf: „Was gibt´s, mein Lieber?“

„Ok! Z´Weihnochtn kommen d´Kinder

Und den Flug zoihns endlich söber!“