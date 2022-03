EIN BOCK OHNE TROPHÄE



Ein sehr betuchter Jägersmann

Ist öfter mal auf Reisen

Und will deshalb als Don Juan

Sich hie und dort beweisen!



Nau, eines Tags in Klagenfurt

Da sieht er in der FUZO

Ein Traum-Pupperl mitn flottn Huat:

Sofort denkt er: nau, gut so!



Er steigt ihr nach und spricht sie an,

Sie ziert sich, is normal ja!

Schon lod er´s ein, weu er des kann,

Auf a Wochn Antalya!



Und weil sie eam total umfängt,

Schenkt er ihr bald, oje!

In Soizburg, im Cocktail versenkt,

Schon ein Brillant-Collier!



Aus Moskau bringt er ihr an Nerz

Do tuat sie gleich schön schaun!

Doch trägt man den net bis in März!

Sie frogt: und wos is daunn?



Drauf kauft er ihr, weuler´s jo hod,

A Villa in Lugano!

Mit Swimming-pool und Motorboot,

Ois gschriebm auf sie! Des a no!



Noch aner Weu, man ahnt es schon,

Wird ihr durt richtig fad!

Sie hätt so gern ein Appartmaun

Für d´Winterzeit. In Gstaad!



Was ein verliebter Jäger is,

Dem brennt das Herz wie Feuer!

Das Appartmaun kriegt sie, gewiß!

Die Schweiz is jo net teuer.....



In Gstaad hod sie sich dann verliebt

Recht boid in an Franzosn,

Der wos sehr sparsam durtn lebt,

Von seiner Oarbeitslosn!



Gaunz Gstaad munkelt gleich aufgeregt!

Der Jägersmann erfährt´s,

Er hat nicht lange überlegt

Und ordert sie heimwärts!



Mit einem Haus am Wörthersee

Kann er sie teuer trösten!

Und mit an flotten Sportcoupé

Hat sie den Spaß, den größten!



Und weil sie boid Abwechslung braucht

Von den bergigen Zonen,

Kommts, daß sie ihm ins Ohrli haucht,

Sie tät in Wien gern wohnen!



Ein Loft drin in der Weihburggasse,

Das würde er ihr schenken?

Da könnt sie bummeln, wär das Klasse?

Und nur an ihn mehr denken!



Soa Lofterl legt sich zwoar ins Börsl,

Doch sie hat ihn umgeigelt!

Schon speist sie fein im Palais Ferstl:

Lammkronen mit an Zweigelt!



Für ihn werdn jetzt die Schäferstunden

Laungsaum a bißerl gfährlich:

Sei Frau mocht auch die City-Runden!

Des mocht alles beschwerlich!



Zum Pupperl mant er: „Hör jetzt zua,

Mei allerliebste Gräfin:

Unser Champagner-City-Tour,

Wird eingstöt, wegn der,,,Chefin!“



Do wird sein Pupperl richtig bös:

Wos geht sei Frau sie an ?

Und er braucht werdn net gleich nervös,

Sie hätt bereits an Plan:



Weil er sie bitter hat verletzt,

Gibt sie ihm zu verstehn:

Sie beide brauchen sich ab jetzt

Eigentlich nimmer sehn!



Und für sie wär´s nicht weiter schlimm!

Glaubhoft is ihr Begründung:

Sie hätte schon genug von ihm,

Und auch von der Verbindung!



Entsetzt ist unser Jäger, weil

Sein teurer Traum? Verflossen!

In dem Fall hat er, Waidmannsheil!,

Sein größten Bock geschossen!