EIN HIMMLISCHER TRANSPORT

In Utzental, glei hinter Fürt,

Wo ma noch Linz ohbiagt,

Hobms letztlich, so wird’s kolportiert,

An neichn Pfoarrer kriagt!

Und weil - die Sache ist zum Waner -

Pfarrer dünn sind gesät,

Nahm man einen Schwarzafrikaner:

Kein andrer hod sich gmödt!

Mit großer Neugier harrten nun

Im Dorf alle gespannt,

Wie wird Hochwürden denn sich tun?

Doch jener war brillant:

Bei Beichte, Hochamt, auch privat

Gab er sich keine Blöße!

Locker, modern mit Rat und Tat

Zog durch er seine Messe!

Dieselbe war zum Bersten voll.

Und als sie war zu Ende,

Fanden die Schäfchen all dies toll,

Reichte ihm viele Hände!

Am vierten Sonntag feiert man

Ein großes Fest im Ort:

Zu Ehren von St. Florian

Und alle waren dort!

Natürlich sieht Hochwürden man

An diesem Feste auch!

Und in Zivil fährt spät er dann

Nach Haus mit vollem Bauch!

Schon bei der zweiten Ampel aber

Stoppt ihn die Polizei

„Aussteign! Papiere! Kein Wenn und Aber,

Weu Neger sperrma glei ei!“

„Verzeihung!“ meint besänftigend

Der Pfarrer und steigt aus,

Verlegen seinen Kopf wiegend:

„Papiere sind zu Haus!“

Beifällig nicken die Beamten,

Des is für sie net neich:

„Daß´S die Papiere, die verdammten,

Net mithobm, is a Pech!“

„Pardon!“ meint jetzt Hochwürden noch

„Ich bin, wenn Sie erlauben,

Aus Utzental der Pfarrer doch!

Sie sollten mir schon glauben!“

„Ahjo!“ meint drauf der Kleinere

„Na freilich san´S Hochwürden!

Hoibm´S net a Klingen mit, a feinere?

Woin´s goar jetzt spün den Hirtn?“

Für den Herrn Pfarrer ist es schwer:

Ist er doch in Zivil!

„Ihr guten Herren ,“ versucht er

„Das ist kein dummes Spiel!“

Die beiden bleiben hart. Und dann

Meint einer noch höchst pappich:

„Oiso: waunn Sie goar der Hochwürden san,

Na, daunn bin der Jesus ich!

Aber zum Klären dieser Sache

Foahrn´S mit auf Wochstubm jetzt!“

Hochwürden denkt: „Dass ich nicht lache:

Die glaubens nicht bis zuletzt!“

Dort auf der Wochstubm tretens ein,

Gleich ruft der Kommandant:

„Is des nicht unser Pfarrerlein?“

Und schüttelt ihm die Hand!

„Nau, sog, wie kummst denn du doher,

So kurz vor Mitternocht?“

„Woahrscheinlich wirst du´s glauben schwer:

Der Jesus hod mi brocht!“