EIN NÄCHTLICHER DISKURS



Zu mitternächtlichem Geschtündl

Lahnt no a Zecher bei an Bründl.

Der Mond spieglt sich in Wosserbeckn,

In Zecher tuats a poarmoi ...reckn!



Des woar der letzte Aquavit

Daunn sogt er zu sein Schpieglbüd

"Du bist ein Freund mir, ein Getreuer!

Wos zidderst so, hearst? Host a Feier?"



Aus technisch-chemischer Begründung

Gibts leider fia sein Tschik ka Zündung.

Bis er des merkt, vergeht a Schtund.

Daunn lallt er: "So! Jetzt wirds ma z´bunt!



Wenn Du die Flamme mir verwehrst,

So hau dich iber d´Häuser, hearst!

I pfeif aufs Rauchn und geh ham,

Sunst mocht mein Weiberl an Alarm!"



So woglt er in Seemaunnsgaung

Die Hauptstroßn a Weu entlaung.

In höchster Konzentration,

In Kopf hod er soa ...Rotation



Eam wandlts dauernd irgndwo aune,

Daunn prackts eam in a Bochbett daune!

Boid wogln eam die vordern Zähnt

Er is in a...Stop-Tofe einegrennt!



Und wiara grod so weiderkrocht

Do schteht vur eam in dunkler Nocht

Mitn weißn Kappe, d´Händ am Ruckn

Und mit der Uniform, der schmuckn,



Tiefbraun gebrannt und voller Scharm

Ein mitternächtlicher Schendarm!

Ka Mine riaht sich in sein Gsicht

Und unser Wein-Bruader, der spricht:



"N´Abnd, Herr Inschpektor! So a Glick!

Hom Sie a Feier fir mein Tschik?"

Ka Auntwurt. Nicht mit aner Wimper

Mocht der Inschpektor ein Geklimper!



"Schauns, Herr Inschpektor, hörn´S ma zua:

I gib Ihner doch glei a Ruah

Segns net? Ich leide schon genug!

I bin auf Nikotin-Entzug!"



Kan Muckser mocht er, der Beamte

Schteht do wia Schtaunduhr, a eingrauhmte!

In Fettn kummen laungsaum d´Tränen

Und er faungt aun jetztn zan Flennen:



"Ich bitte Sie, Herr Präsident,

Sie wissn nicht, wie Guster brennt!

Hom Sie kein Feier für mei Sucht,

So sein Sie ewiglich verflucht!"



Wie aus Granit steht der Inschpektor

A Ordnungs-Denkmoi in sein Sektor!

Der Trankler merkt, do gibts ka Feier

Und er beginnt a neue Leier:



"So voller Fragen ist die Welt!

Herr Inschpektor, auch wenns nicht gefällt,

Anworten Sie, waunns geht, no heuer:

Warum woin´S mir net gebm ein Feuer?“



Auch filosofisch wirds jetzt kloar:

Daß wiederum erfoiglos woar!

Und der Versuch versaundet kläglich,

Weu der Schendarm bleibt unbeweglich!



Auf amoi schreit der Trankler auf:

"Nau kloar, wieso kumm i net drauf?

Sie sind ein Blech-Schandarm! Nau freulich!

Hearn´S! Dieser Trick is unverzeihlech!



Sie hobm mi ohtäuscht, Sie Attrappe!

Für meinen Tschik is des a Schlappe!“

Aus tiefer Brust wegn diesen Drama

Entringt ein Seufzer sich, ein lahmer:



"Mein Heimweg wird jetzt leider dornig:

I fürcht, mei Weiberl is scho zornig!"

Und er entschwindet wohnschtatt-wärts

Taumelnd ins nächtliche Geschwärz.



Kaum is er nimmermehr zum Sehgn,

Tuat sich der Blech-Schendarm bewegn:

"Mit den Gehoit werd i riskiern

Mit G´soffene zum Diskutiern!?"