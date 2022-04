Werbung

EIN STADT-ERLEBNIS



Im Herzn von der Innern Stodt

Do gibts a Beisl, des hod grod

Von Gulasch, wos an jedn schmeckt,

Sich umgstöt jetzt auf feinen Sekt .



Do trifft sich, wia ma hoid so sogt,

Die „ Stodtpartie “, die wos net frogt

Wos do ein Flascherl kosten tät,

Des wos der kleine Maunn gern hätt!



Do siechst an Schal glei um zwa Flockn

Aus London san die blauen Sockn!

Und daunn die Blusn von der Mutti?

Is söbstverständlich von: Tscherrutti.



A große Blonde mit ihrn Freind

Is jo von Gucci auch kein Feind.

Und ihr Galan is zwor belämmert,

Doch von Lorenzi is sein Hemad.



Natürlech san mia durt dabei!

Mia woin hoid auch so gern wer sei!

Und bschtön uns glei, egal wos kost,

A Flaschn von den Perl-Most!



Und wäus hoid goar so lustig is,

Gibts gleich an Gschture und an Griß

Wer d´ nexte Floschn brenner wird:

A Zechnbuach wird eh net gführt!



Do rennan d´Kellner und der Schmäh,

So Gottigkeit: mia homs jo eh !

Jetzt werdn die Schmankerln no serviert:

Und kaner waß, wos uns do bliaht!



Und nach drei Stund, wos glaubst, do hättn

Mir weiterbschtöt in unsrer Fettn!

Jedoch der Ober schwingt die Zedln

Und ruaft: "Muaß i ums Zoihn leicht bettln ?"



Sog, wißma , wos mir bschöt scho hobm?

Mir kriagn an zoartn Flocknschaum

Vur unsre leicht verzerrtn Lippn.

Ich glaub, glei wearma ummekippn!



Die Kellner homm sich schon zu viert

Strategisch vur d´Ausgäng plaziert:

„Es zoihts in Euro eicher Zech:

Sechshundert! Wäu sunst gibts an Köch !"



Nau, laungsaum kriagn mia zaumm die Summe

Und reibn´s in Ober traurig umme:

Der sogt: „Vergöts Gott, liebe Brüder!

I hoff, mia segn uns recht boid wieder!“



Und wia ma draußt san, is uns kloar,

Daß des ka rechte Gaude woar!

A klanes Gulasch wär jetzt doch

A echter Trost ! Nur: mia san floch !



Und die Moral von der Geschicht,

Auch wenn ein Playboytraum zerbricht:

Es kaunn net guat geh, waunn du blost

Mit der Marie, die du net host!