Werbung

Ein Überlebenstipp



Waunnst einekummst in irgnd ein Aumt

Sans eigricht durtn ollesaumt

Sehr praktisch und doch künstlerisch:

Drei Sessln, Aktenschraunk, zwa Tisch,



Zwa Promenentn-Büdln, grauhmte,

Ois letztn Aufputz: zwei Beaumte.

Daunn gibts no den besondern Kult:

Des is das weltberühmte Pult!



A so a Eichenkonschtruktion

Erlaubt niemals an forschn Ton

Vom Auntrogschtöller. Bitte goar daunn!

Ma kummt jo bittn und nicht fordern !



Die Puit san gnormt. An Meter sechzich.

Waumma net groß is, so wos rächt sich!

S´kaunn tragisch endn, wie ma wissn:

Der Fall von Klatschek hods bewiesn:



In Referat Siebzehn-Strich-Acht

Do werdn die Aunträge eibrocht,

Wos jahre lang beoarbeit ghearn

Und meistns nochan wegghaut werdn!



Durch Zähne zutzeln!

Durt sogt der Schurl: "Host nix z´tuan?

Muaßt dauernd in der Nosn buahrn?

Waunnst weiderbuahrn tuast, pausnlos,

Kriagst Nosnlöcher wiara Roß!"



"Wos hostn heit scho wieder, Schurl?

Seit waunn schtört dich denn mein Gebuhrl?

Grod du , wost nur is Uahrnschmoiz wutzlst

Und laufend durch die Scherbm nur zuzlst?"



"Hearst, sog jetzt nur, des tuat di schtörn?

Kumm, tamma liaber Wokmen hörn!"

Und glei drauf sitzns do mit d´Hörer

Wia d´Funker-Crew von an Zerschtörer!



Wenn ein Beamter, s´is verbrieft,

Sich in a Oarbeit hod vertieft

Läßt er sich meist durch gar nix schtörn!

Er blickt nicht auf, er tuat nur hörn :



"Der Nexte, bitte! Schoiter zwa!

Wos woin Sie mit den Formular?

Das Formblatt gilt nur in Dezember,

Do hobm´S ein foisches, unverkennboar!



Für Ihner Anliegn, hörn´S mir zu,

Brauchn´S ein Vierzehn-Zwöf Strich U !

Wos mir do gebm woin, is a Niete!

Auf Wiederschaun! Der Nexte, bitte!"



In unsern Foi woar des net so:

Die zwa huarchn in Wokmen jo!

Drum hörns nix aunders, sehgns a nix:

Nutznießer des Beamten-Glücks!



Die Tür geht auf, der Klatschek is.

Er siecht des Puit - und eam wird mies :

An Meter fuffzig is er grod

(Waunn er die Winter-Schtrümpf aunhod)!



Zearscht tuat er klopfn und daunn pfeifn,

Noch aner Schtund muß er begreifn:

An seiner Einsamkeit is schuld

Der Architekt von diesen Puit !



Er schpringt und ruaft, er pumpert, kämpft,

Er wimmert, wachlt, grunzt und schimpft!

Doch er erkennt: es is zum Waner:

"Mich und mein Auntrog wü do kaner !"



Erfolgreich, weiß er, wär sei Schtrebm,

Tät eam nur aner auffehebm!

Doch mit den Puit, mit den verdaummtn,

Gibts keinen Klatschek fia d`Beaumtn!



"So muaß ich, waunns mi net entdeckn,

Mit meinen Auntrog hier verreckn!"

Und so entschteht durch sei Marotte

Aus ihm ein „Einreich-Don Quijote“!



So geht des toge -, wochn laung,

Der Klatschek wird sche laungsaum schlaunk!

Sein Zedl schwingt er wie an Fächer,

Sei Ruf wird täglich schwach und schwächer!



Und eines Togs, noch langer Zeit,

Kummt ein Kollege einegschneit,

Der frogt: "Unsere Chefs, die wüßtn

Obs fertig hobts die Urlaubs-Listn!



Geh, tuatsas ausfün schon genau!

Und außerdem, ....waunn i so schau:

Es hobs do liegn, is des net nett ?

A auntragschtellendes Skelett!"



Für olle wirklich kleinen Leit

Hob i an gutn Ratschlag heit:

Beim nächsten Antrog mitzunehmen:

A Knackwuascht und zwa Kaiser-Semmen!