EINE STAU-LIEBE



Wo haben wir uns kennenglernt?

Dort, wo ich immer steh:

Sie war unendlich weit entfernt

Und doch in meiner Näh!



Fast konnten unser beider Hände

Sich zärtlich schon begreifen,

Doch was uns unerreichbar trennte,

Woar dieser...Mittelstreifen!



Wir sah´n uns ganz verzaubert an:

Ich seh´s vur mir gaunz schoarf!

Ich? staute grade nach ...Kagran.

Und sie nach ...Inzersdorf!



Welch Los hat uns zusammengwurfn?

Wer tut uns dieses kund?

Wir standen in der Hansson-Kurvn,

Die Seitenfenster unt...



So plaudern wir oft ...stundenlaung,

Bis irgndwaunn weitergeht.

Und über den Leitschienen-Strang

Hat sie mir schon erzählt:



Daß sie Doktor Psychatris wär

Mit Ordination!

Des Rauchnaufgebm foit ihr schwer

Und sie ist ...Skorpion!



Am nächsten Tog, do waß i daunn:

Sie tuat gern Gokart- Fahrn !

Und daß sie goar net kochen kann.

Und sie raucht nur...Zigarrn!



Nach ein poar Tog erzöht sie mir

Sie hat drei Doggen-Rüden.

Sie trinkt sehr gern, am liebsten Bier,

Und viermoi ist schon g´schiedn!



Togs drauf hob ich daunn, kurz entschlossn,

Die dritte Spur ...verfehlt!

Und Höhe Laxenburgerstraße

Die Mittelspur gewählt!



Drauf stehma in der Hansson-Kurvn

Sie sieht mich in der Mittn:

Schon hör ich sie jetzt umeruafn:

„Nau hörn´S? Ich möchte schon bittn!



Wos foahrn´S net auf der dritten Spur?

Seit gestern ists gewiß:

Mein vierter Maunn, jetzt hurchn´S zua:

Ist schon kein Hindernis!



Er woar zu mir sehr renitent

Bei seinem letztn Bsuach!

Nur: die Doggn hobm eam nimmer kennt:

Die Scheidung ist jetzt durch!“



A Foahrerin der ersten Spur

Ruaft rüber gleich gaunz kess:

„Wo borgt man solche Hunde nur?

Gehen´S, gebm´S mir die Adress?“



Sie: viermoi gschiedn? A ka Wimmerl!

Des mocht an leicht ...gehemmt!

Drei Doggn-Rüden im Schlofzimmerl?

Do bin ich schon verklemmt!



Waunn die net richtig kochn kaunn?

Kriag ich leicht noch a Kolik!

Und, daß die Doggen mir vertraun,

Friß ich mit eaner s´Frolic?!



Seit damals bin ich unterwegs

Mitn Auto noch Siebmhirtn!7

Ab jetzt foahr ich mit der U6:

D´Frau Doktor? Soi sich pfürtn!