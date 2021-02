PROBEKOCHEN

Es hod in der modernen Welt

Sich, wie man weiß, herausgestellt,

Daß jetzt auch Männer , tuan´S net lächln!,

Daheim vermehrt wie narrisch köchln!

Natürlich wüll i a wos mochn

Und einen ...Mandel-Striezl bochn!

Dazu brauch ich mei Litratur,

Das Kochbuch. Titel: „TRAU DI NUR!“

So! Gemmas aun jetzt! Schlag auf Schlag!

Woahrscheinlich brauchma zerscht ...an Tag!

„Mit Mehl und Milch mach einen Brei

Dazu kommt ein ...verschlagnes Ei“?

Wo nimm i denn jetzt, bitte sehr,

A hinterlistigs Eier her?

„Das Nüssereiben ist nicht schwer,

Nimmst du die... „Flotte Lotte“ her!“

Die flotte Lotte? Werma kriagn:

Wohnt vurn, auf unsrer 12-er - Stiagn!

„Die Mandeln solln Sie nicht vergessen:

Sonst kann den Mist doch kein Mensch fressn!

Den Eier-Nüsse-Mehl-Milch-Schaum,

- Die Basis schon zum Striezeltraum -

Kommt nun in einen Topf aus Blech

Und wird veredelt mit... Creme fraich “....?

Damit Sie mehr Geschmack gewinnen,

Gebm Sie noch bei die... Sultaninen “ ??

A Sultanin is doch, i wett,

Von reichn Scheich die Oide , net?

Siech i net ei! D´Araber-Mitzl?

Eibockn in mein Maundl-Striezl?

„Der Teig darf aber nicht pausieren:

Sie müssen ihn geschmeidig rühren (!!),

Sodann ihn, um sich anzupassen,

An.. warmen.. Orte ..gehen lassen...“...?

Wo geht er hi? Und woarm? Na geh...

Ich kenn do so ein klans Café…

Ich seh, Sie hobm schon registriert:

Mir wird des ois zu kompliziert!

Des Bockn is doch ein Heckmeck !

Waunn i kurz nochdenk, loß i weg:

Des Eier ausn Hinterhoit.

Des Sultans-Weib, a waunns ma gfoit:

´Verführung aus den Orient´?

Dass mir der gaunze Tag aunbrennt?

Die fraiche Krem, die schtanz ich, kloar,

Is sowieso nicht lieferboar!

Die „Flotte-Lotte“ - Nüß? Au weia:

Die Lotte woar mir immer z´teuer!

Naujo, die Lotte is schon kess..

Do wird die Frau erst richtig bös!

Is des vielleicht ein Plan ein kraunker?

Jedoch: so wirst du wirklich...schlaunker!