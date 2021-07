WORAUF BEIM TENNIS ZU ACHTEN IST:

Heit bring ich euch wos ibers Tennis,

Weu olle miteinaunder kennis:

Es is jo so, daß bei den Spurt

A jeder gern brilliern tuat!



Zum Beispü, bei die Schuach faungts aun:

Do trogt bevorzugt jedermaunn

Adidas, Reebock oder Nike

Waunn net, daunn g´hörst nicht zu der Clique!



Jetzt kummt die Wäsch. Die is fantastisch:

Hoch-, nieder-, hoib- und quer-elastisch

Des Leiberl is geschnittn weit

Die Werbefritzn hom a Freid!



Modelle gibts do, ziemlich vü:

Lezard, Tacchini, Krokodü....

Mit Lüftungsschlitz, weit off´ne Krogn

Sunst brauchst ka goidens Ketterl trogn.



Und driber hängt, die Leit wern bloß:

Die „ Flushing -Jacke“, Marke Boss!

Und is ma gaunz a flotter Schani

Trägt man ein Westerl von Armani!



A Tennishosn, wost net schwitzt,

Die wos a wirklich gaunz eng sitzt

Die selbe, wie´ß man, die is wichtig.

Der Fachmann, der erkennt scho richtig:



Links steckt der Boin fürn Spübeginn,

Rechts san die Sägespäne drin

Die Tennissockn miaßn saugn

In Schweiß von d´Fiaß. Und iber d´Augn



Do gibts so Bandln, göb und lila:

Die bitte trägt man nur von Fila!

Jedoch zählt mehr ois jedes Jackett

Des Schpielers Braut: das ist sein Rackett !



Entscheidend is des Material:

(bei d´meistn is des gaunz egal).

Aus Alu, Kunststoff oder Schaum,

Wos des ois bringt! Sie, nicht zum Glaubm!



Und: Fiberglas is auch dabei!

Bei maunche glaubst, es is aus Blei!

Von d´Boin, do red ma liaber net,

Wäu sowieso kein Mensch versteht



Wie wach, wie hoart, wie woarm, wie koit:

Nur... sauber treffn soit mas hoit!

Jedoch der absolute Tatsch

Des san die G´ spritztn, nochn Matsch!



Derweu die Frau daham verschimpelt,

Wird bei drei Vierterln fachgesimpelt!

Bei d´woarman Schtözn und bein Wei

Hörst daunn die Diskutiererei:



Wia schwoch die Nummer Ans am court

In letzter Zeit denn aufschlogn tuat!

Von Federer, die Rückhaund? Mies!

Wie der zum Tennis kummer is?



Und der Nadal? Der is am Netz

Seit kurzn wirklich goar ka Hetz!

Die Smasch von Murray? Hörma auf!

A Rentnerin haut schtärker drauf!



Die Djoko-Lobs san unbestrittn

Zu neinzg Prozent foisch aungschnittn!

Nau, und der Thiem? Heast!, der is wendig

Wia a Planierraupm! Elendig!



Fia jedn, der wos do zuhört,

Bleibt eine Froge ungeklärt:

Wie kennan diese Schpurt-Ruinen

Mit den Gschpü sovü Göd verdienen?