Genussvolles und Schönes aus dem blau-gelben Bundesland gibt es am Freitag und am Samstag im Palais Niederösterreich in Wien: beim "So schmeckt NÖ"-Adventmarkt.

"So schmeckt NÖ" im Advent .

Ein Duft aus Glühmost und Erdäpfelgröstl liegt in der Luft, wenn im Palais Niederösterreich in der Herrengasse in Wien der „So schmeckt Niederösterreich“-Adventmarkt mit über 60 Partnerbetrieben dazu einlädt, Köstlichkeiten und Spezialitäten des Landes zu entdecken.

Verlockende Spezialitäten aus NÖ

Eröffnet durch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Stellvertreter Stephan Pernkopf, Probst Maximilian Fürnsinn vom Stift Herzogenburg und Schauspielerin Hilde Dalik, entführt der Adventmarkt heuer bereits zum zwölften Mal mitten in Wien nach Niederösterreich. Im Innenhof wartet Allerlei zur Stärkung, wie Erdäpfelgröstl, Mohnnudeln, Glühmost oder Fischlocken.

Neu: die Keks-Rezept-Beratung

In den Prunkräumlichkeiten locken Kunsthandwerk, duftende Räucherprodukte und Bücher. Darunter vielleicht das eine oder andere Weihnachtsgeschenk.

Im Erdgeschoß links gibt es heuer etwas Neues: die Keks-Rezept-Beratung. Für alle, die das alte Familienrezept nicht mehr entziffern können oder es einfach nicht gelingen mag. Hier kann man es kontrollieren lassen und sich Tipps holen.

Kulinarisches, Kunsthandwerk, besinnliche Chöre und Bläser gibt es am Freitag noch bis 21 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 21 Uhr. In der Herrengasse 13 im ersten Bezirk.