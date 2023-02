Psychiater Christoph Pieh: “Gottseidank hörten Schulschließungen auf”

Werbung

Bilder von Militärtrucks auf den Straßen Genuas in Italien, Leichensäcke in Kühlcontainern und auf Gehsteigen in China und eine am Boden kauerte, weinende Krankenpflegerin in einer österreichischen Klinik: Die medialen Bilder, Berichte, Sager und Maßnahmen der Corona-Zeit waren stark und prägten unsere Psyche und Lebensqualität massiv. Der Virus löste eine allgemeine Verunsicherung aus. „Trotz Öffnungsschritten und einem Gefühl von Freiheit haben sich die Werte nicht gebessert. Im Gegenteil: Mit anhaltender Pandemie, Ukraine-Krieg, Teuerung und Geldsorgen haben sie sich noch etwas verschlechtert”, resümiert Psychiater Christoph Pieh von der Donau-Universität-Krems. In der Pandemie habe speziell die Impfdebatte für sehr viel Dynamik in der Bevölkerung gesorgt.

Bereits im April 2020 hat Piehs Team in einer ersten Untersuchung festgestellt, dass die Lebensqualität der Landsleute gesunken ist. “Symptome wie Angst, Stress, Schlafstörungen sind hingegen deutlich angestiegen”, sagt Pieh.

Suizidversuche sind im ersten Pandemiejahr zurückgegangen

Während im Laufe des Jahres 2020, in der vorallem das “Nicht-Rausgehen-dürfen” bewegte, die Situation ziemlich stabil verlief, verschlechterten sich alle gemessenen Faktoren aufgrund der Dauerbelastung in der “dunklen Jahreszeit” mit Jahreswechsel 2020/21. „Während die Suizidversuche im ersten Pandemiejahr zurückgingen, sind sie im Jahr 2021 deutlich angestiegen – wie Zahlen aus den deutschen Notaufnahmen belegen.”

Mit fortlaufender Pandemie sind nicht nur Angst und Schlafstörungen angestiegen. Die Auswirkungen betreffen besonders auch Jugendliche, wie Pieh in weiteren Untersuchungen aufzeigte. „Wir haben 7.000 Jugendliche zu unterschiedlichen Zeitpunkten untersucht. Depressive Symptome und mit fortlaufender Pandemie suizidale Gedanken haben sich verdoppelt bis vervierfacht – vermehrt bei Mädchen als bei Burschen”, sagt der Psychiater.

Intensive Handy-Zeit korreliert mit Anstieg psychischer Erkrankungen

Homeschooling, Homeoffice und die verordneten Kontakt- und Bewegungsreduktions-Maßnahmen sorgten mitunter für einen massiven Anstieg der Zeit am Handy, Laptop, PC - und in den sozialen Netzwerken. Bis zu 7 bis 8 Stunden am Tag in Extremfällen. Mit gleichzeitig weniger Bewegung und Zeit im Freien korrelier dieser massive Anstieg an “Screen Time” mit einem Anstieg von psychischen Erkrankungen. „Gottseidank hat der ehemalige Unterrichtsminister Faßmann auf unsere Forderung hin im April 2021 aufgehört, die Schulen zu schließen. Sie sind ein wichtiger Raum, unabhängig vom Unterricht”, sagt Pieh.

Pieh begrüßt zwar, dass der Bund 13 Millionen Euro für die niederschwellige Behandlung von Pandemiefolgen für Kinder und Jugendliche im Projekt “Gesund aus der Krise” zur Verfügung stellt, fordert aber rasch weitere Maßnahmen. „Mir ist von Anfang an (Beginn der Pandemie, Anmerkung) seitens des Bundes ein Masterplan zur Stabilisierung der Psyche abgegangen: Von Bewegungsaspekten wie der Täglichen Turnstunde, Aufklärung in Schulen, Selbsthilfe bei psychischen Erkrankungen und Anleitung zu einer Tagesstruktur.“ Der Masterplan sollte Kinder- und Jugendpsychologen, kleine Ambulanzen bis hin zu Psychiatrie-Stationen umfassen - “für die nächste Krise.”

Schlaflabore sind ausgebucht - wie immer

Es gehe derzeit viel zu sehr um den kurativen als um den präventiven Ansatz in Sachen Mentaler Gesundheit, kritisiert Pieh. Mit der Website Istokay.at - einem niederschwelligen Online-Selbsthilfeprogramm bei suizidalen Gedanken und Depressionen – hat Piehs Team erfolgreich mit Unterstützung des Landes NÖ ein Low-Budget-Projekt für nur 27.000 Euro aufgebaut. 80 Prozent hätten rückgemeldet, dass ihnen das Programm geholfen hat. Es brauche weitere niederschwellige Angebote wie diese, sagt Pieh. Eine Fortsetzung des Projekts mit Förderzusage des Land NÖ über 80.000 Euro sei jedenfalls bereits geplant.

„Psychotherapie muss kostenfrei zugänglich, evidenzbasiert und schneller verfügbar sein als bisher”, fordert Pieh. Dass derzeit wieder Schlaflabore – wie Medien berichten - auf viele Monate ausgebucht sind, sei kein ganz neues Alarmzeichen. “Schlaf ist ein guter Indikator, Frühmerkmal und sensibler Marker für eine gestörte Psyche, wenn etwas nicht passt – egal ob in der Arbeit, Beziehung oder sonst wo.”

Dieser Artikel ist Teil der NÖN-Serie zum dritten Jahrestag der ersten Corona-Fälle in Niederösterreich. Mit Expertinnen und Experten aus Virologie, Gesundheitswissenschaft, Soziologie, Psychologie, Medizin und Wirtschaft zog die NÖN Bilanz über drei Jahre Pandemie.