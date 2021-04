Wie so viele andere Menschen haben sich in den vergangenen Monaten auch einige Priester und kirchliche Mitarbeiter mit Corona infiziert. „Kirche bunt“ hat sich in der Diözese St. Pölten umgehört und mit Betroffenen über deren Erkrankung gesprochen. Einig sind sich alle in einem: Das Virus darf nicht auf die leichte Schulter genommen werden.

Vor einem Jahr dauerte der Karfreitag für die Salesianer-Pfarre Amstetten-Herz Jesu elf Tage. In diesen elf Tagen starben Pater August Pauger (93), Pater Josef Pucher (86), Pater Roman Stadelmann (93) und Pater Josef Parteder (82) am Corona-Virus. An den jeweiligen Todestagen gedenkt man der verstorbenen Priester. Gebetet wird für alle Opfer des Virus sowie um ein Ende der Pandemie. Mit vier Toten war die Salesianergemeinschaft die am stärksten betroffene kirchliche Gemeinschaft in Österreich. Im Gedenken an die verstorbenen Priester wurden beim Marienaltar in der Herz-Jesu-Kirche ihre Bilder aufgestellt.

In der Pfarre Groß-Siegharts schaut man akkurat auf die Einhaltung der Corona-Sicherheitsvorschriften der Diözese und der Bischofskonferenz. „Das ist schon ein Aufwand, aber ich befürworte sehr, dass man sich daran hält“, appelliert Pfarrer Josef Pichler. Vor der Unterschätzung des Corona-Virus warnt Generalvikar Christoph Weiss. Nachdem es zuletzt in einer Pfarre im Waldviertel nach einem Gottesdienst einen Cluster gab, bei dem sich mehrere Gottesdienstbesucher offenbar beim Moderator angesteckt hatten, gab es für den Priester „klare Worte“ sowie nochmals die Aufforderung an alle Pfarren, sich an die Vorgaben zu halten.