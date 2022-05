NÖ Landesgüterdirektor Josef Rosner tritt in den Ruhestand

Werbung

Mit Ende Mai verabschiedete sich der niederösterreichische Landesgüterdirektor Josef Rosner in die Pension. In seiner Arbeit setzte er sich stets für nachhaltige und integrierte Methoden in der Landwirtschaft ein. Sowohl national, als auch international war er an Zusammenarbeiten beteiligt.

„Mir war es immer ein besonderes Anliegen, dass die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse an den Lehr- und Versuchsbetrieben der NÖ Landwirtschaftsschulen praktisch umgesetzt werden. Dieses gewonnene Know-how ist die Basis für eine zeitgemäße Vermittlung in der Schule und in der Beratung“, sagt Josef Rosner. Auch die Stärkung der internationalen Vernetzung im Forschungsbereich sei ihm besonders wichtig gewesen. „Wissenschaft findet heute auf globaler Ebene statt, deshalb sind Auslandskontakte von besonderer Bedeutung, um am Ball zu bleiben und mit der rasanten Entwicklung Schritt halten zu können“, so Rosner.

Anerkennung für 41 Dienstjahre

Dank und Anerkennung für die 41 Dienstjahre kamen unter anderem von Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „In den 20 Jahren als Landesgüterdirektor setzte sich Dr. Rosner für die Etablierung einer ökologischen und somit ressourcenschonenden Landwirtschaft ein. Dies konnte dank seinem Engagement an den Lehr- und Versuchsbetrieben der Landwirtschaftlichen Fachschulen in Niederösterreich auch in die Praxis umgesetzt werden“, so die Landesrätin. Außerdem sei Rosner ein international anerkannter Experte auf dem Gebiet des Erosionsschutzes und der Minimalbodenbearbeitung, der wissenschaftliche Erkenntnisse fundiert aufbereitete und so für die Bildungsarbeit an den Fachschulen und in der Erwachsenenbildung zugänglich gemacht habe, ergänzte Teschl-Hofmeister.