Start-Treffen in der Diözese St. Pölten: Auftakt für neue Periode

Werbung

Grundsätzliche Impulse, Workshops, ein gemeinsamer Gottesdienst sowie ein Einblick in die diözesane Entscheidungsfindung und ein Ausblick auf die zukünftige, territoriale Struktur der Pfarren. All das stand am Programm der vier Start-Treffen für Pfarrgemeinde- und Pfarrkirchenräte (PGR und PKR) in Ober-Grafendorf, Ybbs, Melk und Horn. Die Treffen sollten einen Auftakt und Start in die neue PGR-PKR-Periode 2022 bis 2027 darstellen.

Generalvikar Christoph Weiss eröffnete die Nachmittage jeweils mit einem Impuls. Er betonte, dass man den Sendungsauftrag Jesu auch in der Diözese umsetzen wolle, und ermutigte die PGR, in ihrem Engagement Prioritäten zu setzen. Bei elf verschiedenen Workshops – von der „Öffentlichkeitsarbeit in der Pfarre“ bis hin zu „Neue pastorale Ideen“ – konnten sich die PGR und PKR schließlich Tipps und Impulse für ihr Engagement in der Pfarre holen.

Im Anschluss gaben Generalvikar Weiss und Regionalbegleiter Johann Ströbitzer, zuständig für die Region Mostviertel-Ost, Einblick in die pastoralen Strukturen in der Diözese, nach denen bei Struktur- und Personalveränderungen vorgegangen wird. Den abschließenden Gottesdienst zelebrierte Bischof Alois Schwarz.