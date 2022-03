Viel neuer Wind für Niederösterreichs Pfarren

Werbung

„Unser Dank geht an alle, die in den Pfarren eine erfolgreiche Abwicklung der Wahl ermöglicht haben, besonders an die vielen Ehrenamtlichen. Wir werden die frisch gewählten Pfarrgemeinderäte (PGR) nach Kräften unterstützen und wünschen ihnen viel Freude und Erfolg in ihrem Engagement“, sagt Markus Beranek, Leiter des Pastoralamts der Erzdiözese Wien, angesichts der PGR-Wahlen am 20. März. Drei Viertel der Pfarren im Gebiet der Erzdiözese hatten mit Stand 21. März ihre Wahlergebnisse bekannt gegeben. Im NÖ-Teil der Erzdiözese Wien leben rund 542.000 Katholiken – davon haben rund 43.000 Menschen ihre Pfarrgemeinderäte gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug damit rund acht Prozent (Stand 21. März).

„Dass nach den Durststrecken der Pandemie heuer weniger Menschen wählen gegangen sind, soll uns nicht schrecken. Es soll vielmehr den Pioniergeist anstacheln, sodass in vielen Pfarren Gottes Nähe und Güte auf neue Weise spürbar wird. Das ist die Hoffnung, die ich den Menschen mitgeben möchte, die heute gewählt worden sind“, sagt der Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn. Und: „Menschen, die einen wachen Blick für die konkreten Sorgen und Hoffnungen ihrer Umgebung haben und aus dieser Haltung heraus das Gemeindeleben mitgestalten und mitbestimmen, sind ein Segen für viele und ein großes Geschenk für die Kirche.“

Sehr hoher Frauenanteil unter Gewählten

Besonders auffallend bei den Wahlergebnissen ist heuer der hohe Frauenanteil bei den gewählten PGR-Mitgliedern: Im NÖ-Teil der Erzdiözese beträgt dieser 61 Prozent (Stand 21. März). PGR werden jeweils auf fünf Jahre gewählt. In den nächsten Wochen werden sich die neuen PGR konstituieren, Verantwortlichkeiten zuordnen und ihre Arbeit starten. PGR haben die Aufgabe, das Gemeindeleben vor Ort zusammen mit den Pfarrmitgliedern zu gestalten. Ziel für die nächsten fünf Jahre ist, die Kirche nach zwei Jahren Pandemie und spürbaren Umbrüchen in der kirchlichen Praxis neu mit Leben zu füllen.

Lorena Fernandez und Johanna Schwarz, zwei neue Kandidatinnen, bei der Stimmabgabe in Gänserndorf. Foto: Pfarre

„Mein großer Dank gilt den tausenden Frauen und Männern in den bisherigen Pfarrgemeinderäten (PGR), Frauen und Männern, die als neue PGR Verantwortung übernehmen wollen und den vielen helfenden Händen in den Pfarren“, meint der St. Pöltner Diözesanbischof Bischof Alois Schwarz anlässlich der PGR-Wahl am 20. März.

Mit Stand 21. März sind aus knapp 300 der 422 Pfarren der Diözese Rückmeldungen eingegangen. 18,9 Prozent aller Katholiken haben sich an der heurigen Wahl beteiligt. Nach bisheriger Auszählung sind von den neu gewählten Pfarrgemeinderäten (4.235 Personen) knapp 60 Prozent Frauen. Aufgrund unterschiedlicher Wahlmodelle in den Pfarren wird das endgültige Ergebnis erst in rund zwei Wochen vorliegen.

„Es geht bei der Wahl auch immer darum, dass Frauen und Männer erwählt werden, Verantwortung zu übernehmen und ihre Begabungen einzubringen. Diese stellen sich für Lebensfragen mit Glaubenshintergrund zur Verfügung, sie stehen mittendrin im Leben der Menschen ihrer Gemeinde“, so der Bischof. Und: „Jetzt besteht eine neue Aufmerksamkeit für den synodalen Stil in der Kirche: Die neu erwählten Mitglieder der Pfarrgemeinderäte sind herausgefordert, im Zuhören und in der Bereitschaft verschiedene Perspektiven ernst zu nehmen und das Gemeinschaftsleben von Kirche vor Ort zu gestalten.“ Wichtig sei auch, junge Menschen anzusprechen.

Zwei Seiten der Pandemie

Die Pandemie hat die PGR zuletzt vor viele Herausforderungen gestellt, berichtet PGR-Referent Peter Haslwanter: „Viele der bestehenden PGR konnten aufgrund von Corona ihre Ideen und Projekte nicht oder nur sehr schwer umsetzen. Sie hoffen nun, in einer zweiten Amtszeit wirksamer werden zu können.“

Es gebe aber nicht nur Negatives zu berichten, so der Leiter des Ressorts Pfarren und Regionen, Markus Mucha: „Die Coronakrise hat in vielen Pfarren auch zu kreativen Lösungen geführt. Was von diesen neuen Formen des Miteinanders und der Seelsorge weitergeführt wird, liegt in den Händen der neu gewählten PGR.“